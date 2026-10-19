Ấn tượng với thành tích của nữ sinh hai lần thủ khoa

Tại lễ tốt nghiệp Trường Đại học Nha Trang (NTU) vào trung tuần tháng 7 vừaqua, giữa gần 1.800 tân cử nhân, kỹ sư khóa 64 nhận bằng tốt nghiệp, Nguyễn ĐặngNguyệt Minh trở thành tâm điểm chú ý với thành tích đặc biệt: hai lần thủ khoa,từ đầu vào cách đây 4 năm đến đầu ra khi tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh,với điểm số 9,42/10, loại xuất sắc và đạt điểm thủ khoa xuất sắc cao nhất trongnhiều năm qua của NTU.

Tại phòng thực hành của Trường Đại học Ostfalia, Đức- dự án REVFIN, Nguyệt Minh là người ghi chép lại bài giảng tiếng Anh của các thầy để soạn cho các bạn trao đổi

Theo lãnh đạo nhà trường, bên cạnh thành tích học tập, Nguyễn Đặng NguyệtMinh còn để lại dấu ấn trong nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện và phụcvụ cộng đồng.

Ngay khi còn ngồi trên ghếgiảng đường, em đã thực hiện đề tài “Các nhân tố của tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt) ảnhhưởng đến phát âm hai phụ âm cuối /θ/, /ð/ của sinh viên chuyên ngữ ngành Ngônngữ Anh”.

Từ đó, em đề xuất mô hìnhcan thiệp “Mind - Body - Social”, hướng đến nâng cao nhận thức âm vị, rèn luyệnkỹ thuật cấu âm và hỗ trợ giảng viên đổi mới phương pháp sửa lỗi, hạn chế tìnhtrạng lỗi phát âm kéo dài.

Từ bậc tiểu học đến 4 nămđại học, Nguyệt Minh liên tục đạt kết quả xuất sắc và nhận học bổng tương ứng.Nhiều năm liền đạtdanh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, sinh viên tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn2023–2025. Đây là những dấu mốc cho thấy sự nỗ lực phát triển toàn diện của em tronghọc tập, đạo đức, thể lực, hoạt động tình nguyện và khả năng hội nhập.

Nguyệt Minh tại cuộc thi Master English, Master Your Life 2024

Cùng với nhiều giải thưởngcấp trường, Nguyệt Minhcòn là thành viên đội thi đạt giải Nhì tại Chung kết khu vực miền Trung cuộcthi Olympic tiếng Anh toàn quốc năm 2023 và giải Nhất Olympic tiếng Anh chuyênngữ NTU năm 2025.

Đó là thành quả của một người trẻ biết đặt mục tiêu, kiên trì theo đuổi và chủ động tìm kiếm cơhội để trưởng thành.

Một trong những trải nghiệmđáng nhớ của Nguyệt Minh là được tham gia chương trình trao đổi dự án môi trườngquốc tế NTU – Ostfalia năm 2024, với tên gọi “REVFIN - Prevention, reductionand recycling of fishnet pollution in Vietnamese coastal waters”, tạiWolfsburg, Cộng hòa Liên bang Đức.

Cơ hội ấy giúp Nguyệt Minhcó thêm trải nghiệm trong môi trường giao lưu quốc tế, tiếp cận những vấn đềmôi trường gắn với vùng biển Việt Nam và mở rộng góc nhìn vượt ra ngoài khuônkhổ học tập chuyên ngành.

Trong khuôn khổ chươngtrình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”, tại cuộc thi “Master English, MasterYour Life” năm 2024, em cũng được xếp thứ tư. Đồng thời là một trong những tìnhnguyện viên chuyên môn đầu tiên của dự án do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, thamgia giảng dạy tiếng Anh miễn phí cho người dân ở nhiều lứa tuổi, thành phầnthông qua các CLB tiếng Anh từ những ngày đầu khởi động chương trình.

Có lẽ, điều đáng quý nhấtở Nguyễn Đặng NguyệtMinh không chỉ là em đã đi được bao xa, mà là em đang muốn đi tiếp bằng năng lựcvà khát vọng đóng góp những điều có ích cho cộng đồng, cho đất nước.