Ấn tượng với định hướng phát triển bệnh viện thông minh

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, tham quan khu vực đăng ký khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ MEDIC Bạc Liêu.

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ MEDIC Bạc Liêu đang từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống y tế tư nhân với các chuyên khoa mũi nhọn, đồng thời hợp tác chuyên môn với những bệnh viện tuyến Trung ương như Chợ Rẫy, Bình Dân và Hùng Vương.

Trong lĩnh vực tim mạch và đột quỵ, bệnh viện đã thực hiện gần 800 ca can thiệp tim mạch, với tỷ lệ thành công được đơn vị báo cáo đạt 98%; đồng thời chuẩn bị mở rộng kỹ thuật can thiệp mạch máu não trong quý IV/2026.

Ở lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, bệnh viện đã triển khai gần 150 ca thay khớp gối toàn phần. Khoa Ung bướu cũng đang từng bước triển khai phẫu thuật điều trị các bệnh lý ung thư thận, bàng quang và ung thư phụ khoa.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ MEDIC Bạc Liêu báo cáo tình hình hoạt động tại khoa Cấp cứu.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nghe báo cáo về quy trình cấp cứu người bệnh tại bệnh viện.

Song song với phát triển chuyên môn, bệnh viện chú trọng chuyển đổi số, chủ động xây dựng các hệ thống quản lý thông tin bệnh viện (HIS) và bệnh án điện tử (EMR), đồng thời áp dụng các chuẩn dữ liệu quốc tế như LOINC trong lĩnh vực xét nghiệm và SNOMED CT trong lĩnh vực lâm sàng.

Trên nền tảng này, bệnh viện định hướng đến năm 2030 phát triển theo mô hình bệnh viện thông minh. Các giải pháp dự kiến được triển khai gồm nhận diện sinh trắc học bằng khuôn mặt hoặc vân tay, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý luồng khám, chữa bệnh và công nghệ định vị IoT để theo dõi vị trí người bệnh, trang thiết bị. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả vận hành, chuẩn hoá quy trình và cải thiện chất lượng phục vụ.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ và Sở Y tế tham quan việc vận hành các thiết bị hiện đại tại khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Tại buổi đến thăm, đồng chí Huỳnh Quốc Việt gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, y, bác sĩ và người lao động tại bệnh viện nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đồng chí đánh giá cao nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phát triển chuyên môn của đơn vị, góp phần giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao tại địa phương, giảm chi phí đi lại và rút ngắn thời gian tiếp cận các dịch vụ cấp cứu cần thiết.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, thăm hỏi sức khoẻ và tìm hiểu mức độ hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ tại bệnh viện.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu y tế trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện chia sẻ kết quả khám, chữa bệnh và xét nghiệm giữa các tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Tỉnh đang tập trung củng cố năng lực y tế cơ sở, triển khai các chương trình khám sàng lọc sức khoẻ miễn phí và mong muốn Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ MEDIC Bạc Liêu tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngành y tế địa phương trong công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Bác sĩ Đặng Ngọc Thể, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ MEDIC Bạc Liêu, giới thiệu quy mô hoạt động và những kết quả nổi bật trong công tác khám, chữa bệnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng cho biết, Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đất đai và chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư y tế yên tâm triển khai dự án, mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực chăm sóc sức khoẻ người dân.

Dịp này, đồng chí Huỳnh Quốc Việt tặng quà, chúc mừng tập thể Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ MEDIC Bạc Liêu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn bệnh viện tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn, nâng cao chất lượng dịch vụ và đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, tặng quà chúc mừng đến tập thể Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ MEDIC Bạc Liêu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám đốc và lãnh đạo các khoa của Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ MEDIC Bạc Liêu.