Chiều 24/11, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP đã trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông tại khu vực tổ chức Chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”

Hào hứng và vui mừng được đến xem chương trình “Muôn sắc Việt Nam”

Chị Tống Thị Liên Hồng (Cộng hòa Séc)

Tôi sống ở Cộng hòa Séc và mới về Việt Nam thăm người thân được 10 ngày. Hôm nay tôi rất hào hứng và vui mừng được đến xem chương trình “Muôn sắc Việt Nam”. Mặc dù 20h chương trình mới bắt đầu nhưng tôi đã có mặt ở đây từ 15h chiều. Điều tôi ấn tượng nhất là hình ảnh lực lượng chức năng có mặt làm nhiệm vụ tại khu vực trong và xung quanh sân vận động khiến người dân cảm thấy rất yên tâm. Các đồng chí vừa làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng, vừa nhắc nhở người dân chấp hành các quy định, chủ động phòng ngừa những tình huống có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an các phường và các đơn vị chức năng của Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiệm vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển thuận lợi; chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Khi người dân cần hỗ trợ, lực lượng Công an cũng có mặt kịp thời, hướng dẫn rất nhiệt tình và trách nhiệm. Đây là chương trình thu hút đông đảo người dân đến tham dự, trong đó có nhiều gia đình đưa con nhỏ đi xem, nên công tác bảo đảm an toàn là vô cùng cần thiết. Tôi nghĩ rằng những chương trình như thế này rất ý nghĩa, nhất là trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến đông đảo người dân và du khách. Qua đó, thế hệ trẻ cũng có thêm cơ hội hiểu, yêu và tự hào hơn về những giá trị văn hóa mà cha ông đã gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Chị Tống Thị Liên Hồng (Cộng hòa Séc)

Tự hào khi được hòa mình vào chương trình “Muôn sắc Việt Nam”

Chị Trương Khánh Bích (Long Biên, Hà Nội)

Đến xem chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”, tôi thực sự cảm thấy rất vui và tự hào. Chương trình được tổ chức quy mô, có nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, giúp người xem cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam qua từng vùng miền. Không chỉ được thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật hấp dẫn, chúng tôi còn có cơ hội hòa mình vào không khí sôi động, đầy cảm xúc và tinh thần đoàn kết.

Điều khiến tôi ấn tượng là công tác tổ chức rất chu đáo, đặc biệt là việc bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực sân vận động. HÌnh ảnh dễ nhận thấy nhất là lực lượng Công an có mặt tại nhiều vị trí để hướng dẫn, phân luồng, hỗ trợ người dân di chuyển và kiểm soát tình hình. Các cán bộ, chiến sĩ làm việc rất trách nhiệm, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi người dân cần. Nhờ vậy, chúng tôi cảm thấy yên tâm khi tham gia một chương trình đông người như thế này. Tôi cho rằng, sự hiện diện của lực lượng Công an không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho chương trình mà còn tạo cảm giác gần gũi, tin tưởng trong lòng nhân dân. Mong rằng sẽ có thêm nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa như “Muôn sắc Việt Nam” để người dân được giao lưu, thưởng thức và thêm yêu quê hương, đất nước.

Chị Trương Khánh Bích (Long Biên, Hà Nội)

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự có vai trò hết sức quan trọng

Chị Nguyễn Thị Huyền (Hoàng Mai, Hà Nội)

Hôm nay, tôi cùng bạn bè vô cùng phấn khởi và hào hứng đến sân vận động Mỹ Đình theo dõi chương trình “Muôn sắc Việt Nam”. Chương trình được dàn dựng công phu, với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện sự đa dạng, phong phú của văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn là dịp để mỗi người dân thêm hiểu, thêm yêu những giá trị truyền thống và niềm tự hào dân tộc. Tôi cũng rất ấn tượng với công tác tổ chức và bảo đảm an ninh, an toàn tại chương trình. Mặc dù lượng người tham dự rất đông nhưng lực lượng Công an đã bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các khu vực trọng điểm, thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở người dân chấp hành quy định, bảo đảm trật tự và hỗ trợ khi có tình huống phát sinh. Đặc biệt, các chiến sĩ luôn giữ thái độ thân thiện, tận tình, giúp người dân di chuyển thuận lợi, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, các lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục duy trì phương án bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau chương trình, quyết tâm giữ gìn an ninh, trật tự, giao thông an toàn, thông suốt, góp phần vào thành công của sự kiện văn hóa đặc biệt này.

Theo tôi, để tổ chức thành công một sự kiện quy mô lớn, bên cạnh nội dung chương trình hấp dẫn thì công tác bảo đảm an ninh, trật tự có vai trò hết sức quan trọng. Hình ảnh các chiến sĩ Công an tận tụy làm nhiệm vụ giữa dòng người đông đúc khiến chúng tôi rất yên tâm và trân trọng. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an trong việc bảo vệ cuộc sống bình yên, phục vụ các hoạt động văn hóa, xã hội của nhân dân.

Chị Nguyễn Thị Huyền (Hoàng Mai, Hà Nội)