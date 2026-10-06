Ấn tượng với biểu tượng Olympic và Paralympic Brisbane 2032

Biểu tượng Olympic Brisbane 2032. Ảnh: olympics.com

Lễ ra mắt chính thức được Ủy ban tổ chức Brisbane 2032 tiến hành ngày 5/10, chỉ vài ngày sau sự cố khiến biểu tượng này lộ diện sớm hơn dự kiến. Cụ thể, vào tối 2/10, một đoạn video giới thiệu vốn được lên kế hoạch phát sau lễ công bố đã vô tình được đăng trên kênh YouTube của Olympic Brisbane 2032. Dù nhanh chóng được gỡ xuống, nhưng hình ảnh và nội dung trong video đã được chụp lại và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Tại cuộc họp báo sau sự cố, Phó Chủ tịch Brisbane 2032 Tim Mander và Giám đốc tiếp thị Brent Hill thừa nhận việc biểu tượng bị tiết lộ sớm là điều ngoài dự kiến, song cho rằng đây cũng là một “bất ngờ thú vị”, mang lại hiệu ứng truyền thông vô cùng lớn cho Thế vận hội.

Biểu tượng Olympic và Paralympic Brisbane 2032 là hình ảnh cách điệu một chú vẹt mào màu hồng - loài chim đặc trưng của Australia. Màu sắc được thiết kế gợi liên tưởng tới ngọn lửa Olympic và Paralympic, trong khi hình dáng tổng thể lấy cảm hứng từ bang Queensland, nơi đăng cai Thế vận hội. Thị trưởng Brisbane Adrian Schrinner cho biết biểu tượng này là sự tôn vinh thành phố và phong cách sống nơi đây, thể hiện một Brisbane sôi động, bền bỉ, gắn kết, thân thiện, tinh nghịch và có phần “lém lỉnh”. Theo ông, biểu tượng cũng phản ánh bầu không khí háo hức đang lan tỏa tại thành phố khi chỉ còn chưa đầy 6 năm nữa Brisbane sẽ đón du khách và VĐV từ khắp nơi trên thế giới.

Theo ban tổ chức, biểu tượng Olympic và Paralympic Brisbane 2032 còn chứa đựng những yếu tố văn hóa của các cộng đồng bản địa (First Nations). Trong đó, vẹt mào được xem là loài chim mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, giúp gắn kết con người với vùng đất, các câu chuyện và nghi lễ truyền thống, từ đó truyền tải thông điệp về sự hòa hợp và tôn trọng cội nguồn.

Phát biểu tại lễ ra mắt ở khu South Bank ngày 5/10, Chủ tịch Brisbane 2032 Andrew Liveris cho rằng đây là cơ hội để quảng bá những nét đặc trưng của kỳ Đại hội, qua đó mời gọi thế giới khám phá Brisbane và Queensland, đồng thời tham gia sự kiện thể thao quốc tế này. Ban tổ chức đồng thời lưu ý rằng biểu tượng Olympic và Paralympic Brisbane 2032 hoàn toàn khác với linh vật của Đại hội. Linh vật Brisbane 2032 sẽ được công bố vào thời điểm gần ngày khai mạc hơn.

Olympic và Paralympic 2032 sẽ lấy thủ phủ Brisbane làm trung tâm, đồng thời tổ chức các môn thi đấu tại nhiều thành phố khác trên khắp bang Queensland như Gold Coast và Sunshine Coast. Đây là lần thứ ba Australia vinh dự đăng cai Thế vận hội mùa Hè, sau Melbourne năm 1956 và Sydney năm 2000. Kỳ đại hội tại Sydney trước đó từng gây ấn tượng với biểu tượng mang hình ảnh Nhà hát Opera Sydney, bến cảng, bãi biển cùng những chiếc boomerang, những khối đá và Mặt Trời.