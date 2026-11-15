Ấn tượng với 29 tác phẩm điêu khắc bên sông Hương

Video: Ấn tượng vườn tượng bên sông Hương

Sáng 15-11, Ban Tổ chức Festival Huế 2026 tổ chức bế mạc Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 với chủ đề “Ấn tượng Huế, Việt Nam - 2026”.

Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, thúc đẩy giao lưu và hội nhập nghệ thuật quốc tế.

Nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 giới thiệu tác phẩm nghệ thuật đến công chúng

Tác phẩm "Gắn bó cùng Huế"

Tác phẩm "Sự dịch chuyển"

Tác phẩm "Tọa thiền" của nghệ sĩ Phan Thanh Hùng

29 tác phẩm sáng tác tại Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 góp phần làm phong phú cảnh quan đô thị Huế

​Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trại sáng tác điêu khắc Quốc tế Huế 2026, cho biết, qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, Hội đồng chuyên môn lựa chọn 29 tác phẩm để thiết kế và trưng bày cố định.

Trong số 29 nghệ sĩ có tác phẩm trưng bày, có 10 nghệ sĩ quốc tế (đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Ai Cập, Iran, Thái Lan, Lào) và 19 nghệ sĩ Việt Nam.

Các nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác điêu khắc Quốc tế Huế 2026 chụp ảnh lưu niệm với ban tổ chức

Bằng tài năng, tâm huyết và ngôn ngữ tạo hình riêng, các nghệ sĩ đã mang đến những tác phẩm thể hiện góc nhìn đa chiều về con người, văn hóa và vùng đất Huế.

Qua hình khối, đường nét cùng chất liệu, mỗi tác phẩm là một cách khám phá, diễn giải và lưu giữ những ấn tượng về Huế, đồng thời thể hiện cá tính sáng tạo của từng tác giả.

Chụp ảnh lưu niệm bên tác phẩm điêu khắc tại Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026

​Không chỉ tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có giá trị, Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 còn là không gian giao lưu, kết nối giữa các nghệ sĩ đến từ nhiều nền văn hóa, góp phần tăng cường sự thấu hiểu, tình hữu nghị và mở ra cơ hội hợp tác nghệ thuật giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Ban tổ chức tặng hoa tri ân các nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026

29 tác phẩm sáng tác tại Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 được quy hoạch, trưng bày cố định bên sông Hương góp phần làm phong phú cảnh quan đô thị, đưa nghệ thuật điêu khắc đến gần hơn với người dân và du khách; đồng thời, lưu giữ những cảm nhận sáng tạo về vùng đất di sản. Đây cũng là một trong những dấu ấn nghệ thuật thể hiện hình ảnh Huế năng động, sáng tạo và hội nhập trên nền tảng các giá trị văn hóa truyền thống.

>>Một số hình ảnh nghệ sĩ sáng tác tác phẩm nghệ thuật tại trại sáng tác: