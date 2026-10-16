Ấn tượng vẻ đẹp công trình 'Chiếc nhẫn vì hòa bình'

Công trình "Chiếc nhẫn vì hòa bình" ở Công viên 29 Tháng 3 (phường Thanh Khê) là một không gian kiến trúc độc đáo, kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và thiết kế hiện đại. Ảnh: BẢO LÂM

"Chiếc nhẫn vì hòa bình" uốn lượn mềm mại ôm trọn một phần lòng hồ trung tâm Công viên 29 Tháng 3. Ảnh: BẢO LÂM

Nhìn từ trên cao, công trình gây ấn tượng với hình khối elip độc đáo, nổi bật giữa mặt nước và những mảng xanh của công viên. Ảnh: BẢO LÂM

Ngắm nhìn Công viên 29 Tháng 3 và công trình "Chiếc nhẫn vì hòa bình" từ hướng khách sạn TUI SUNEO Đà Nẵng. Ảnh: BẢO LÂM

Những đường cong mềm mại tạo nên hình dáng chiếc nhẫn, mang đến vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn hài hòa với cảnh quan tự nhiên xung quanh. Ảnh: BẢO LÂM

Hệ thống cột được bố trí theo đường cong liên tiếp, tạo chiều sâu và hiệu ứng thị giác đặc biệt khi nhìn từ bên trong công trình. Ảnh: BẢO LÂM

Từ một góc nhìn khác, các đường nét kiến trúc giao hòa với mặt hồ, tạo nên khung cảnh giàu tính thẩm mỹ cho Công viên 29 Tháng 3. Ảnh: BẢO LÂM

Công trình soi bóng trên mặt nước, tạo nên hình ảnh phản chiếu sinh động, làm nổi bật vẻ đẹp của kiến trúc giữa không gian thoáng đãng. Ảnh: BẢO LÂM

Tận dụng thời tiết khô ráo, các kỹ sư và công nhân tập trung thi công các hạng mục kết cấu quan trọng theo phương thức cuốn chiếu. Ảnh: BẢO LÂM

Công nhân thi công hoàn thiện dự án. Ảnh: BẢO LÂM

Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa mở cửa đón người dân và du khách. Đơn vị thi công khuyến cáo người dân không tự ý đi vào khu vực dự án nhằm bảo đảm an toàn, tránh dẫm phải các vật liệu, dụng cụ xây dựng tại công trường. Ảnh: BẢO LÂM

Dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 được triển khai với các hạng mục: khối công trình gồm có chiếc nhẫn hòa bình, công trình tại lối vào từ đường Nguyễn Tri Phương; các khu vệ sinh công cộng, các bến thuyền. Hạng mục kiến trúc cảnh quan bao gồm sân chơi ngoài trời, hệ thống phun nước nghệ thuật, sân khấu ngoài trời, sân thể thao, khu thể dục ngoài trời, bãi đỗ xe… Ảnh: BẢO LÂM