Ấn tượng và xúc động tại Liên hoan Tiếng hát Dân ca Người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2026

Tiết mục Nguyện theo di chúc Bác Hồ. CLB Liên thế hệ người cao tuổi thôn 11, xã Ea Kar đạt giải A tại liên hoan. Ảnh phú cường

Liên hoan mang đến không gian văn hóa nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi những “tiếng hát tuổi vàng” được cất lên với niềm đam mê, nhiệt huyết. Các tiết mục dân ca mang đậm bản sắc văn hóa của nhiều vùng miền, hòa quyện cùng nét đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, tạo dấu ấn trong lòng khán giả.

Tham dự chương trình có ông Ya Toan Ênuôl, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; ông Lê Hoàng Phú, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; Hội Người cao tuổi các xã, phường cùng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tiết mục tham gia liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi tỉnh Đăk Lăk năm 2026. Ảnh phú cường

Về phía Ban Tổ chức có bà Triệu Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức; bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tổ chức; ông Lê Năng Hảo và ông Lê Đủ, cùng là Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh.

Hội đồng Giám khảo do NSƯT Nguyễn Vũ Lân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật tỉnh, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ Dân gian tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk, làm Trưởng ban.

Điểm nhấn của Liên hoan là sự tham gia sôi nổi của các diễn viên không chuyên, là những người cao tuổi tiêu biểu đến từ nhiều địa phương trong tỉnh. Hơn 110 tiết mục được trình diễn đã tạo nên bức tranh văn hóa nghệ thuật đa dạng, đậm đà bản sắc dân gian và giàu sức sống.

Đại diện hội người cao tuổi các xã, phường lên nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức tặng. Ảnh phú cường

Với tinh thần làm việc công tâm, trách nhiệm, Ban Giám khảo đã lựa chọn những tiết mục xuất sắc để trao các giải A, B và C. Ở giải toàn đoàn, Giải Nhất thuộc về Hội Người cao tuổi xã Dliê Ya; Giải Nhì thuộc về Hội Người cao tuổi phường Tân Lập và Hội Người cao tuổi xã Phú Hòa 2. Giải Ba thuộc về Hội Người cao tuổi xã Tân Tiến, Hội Người cao tuổi xã Krông Pắc và Hội Người cao tuổi xã Ea Súp.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Triệu Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các đoàn và tinh thần cống hiến của các diễn viên cao tuổi.

Theo bà Triệu Thị Ngoan, Liên hoan không chỉ là dịp để các diễn viên giao lưu, thể hiện năng khiếu mà còn góp phần gìn giữ, phát huy và truyền dạy những giá trị văn hóa dân gian cho thế hệ trẻ.

Liên hoan cũng góp phần lan tỏa tinh thần “Sống vui, sống khỏe, sống có ích” trong cộng đồng. Những giai điệu mượt mà, da diết cùng phong thái biểu diễn tự tin, lạc quan của các “nghệ sĩ tuổi vàng” đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, đồng thời thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh.