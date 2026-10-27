Ấn tượng thư gửi các em thanh thiếu niên của Công an xã Phú Giáo

Trong thư, Công an xã Phú Giáo viết:

"Hòa bình, độc lập và cuộc sống bình yên hôm nay không tự nhiên mà có. Đó là thành quả được đánh đổi bằng biết bao máu xương, tuổi xuân của các thế hệ cha anh, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các em hôm nay được cắp sách đến trường, được sống trong tình yêu thương của gia đình, được vui chơi dưới bầu trời hòa bình chính là nhờ sự hy sinh to lớn ấy.

Vậy mà, thật đáng tiếc khi một số em lại sa vào những hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, tụ tập đua xe, sử dụng hung khí, vi phạm giao thông… Đừng để tuổi trẻ trở thành nỗi lo của gia đình, gánh nặng của xã hội và sự day dứt của chính bản thân mình!

Các thanh thiếu niên được đưa tới Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Giáo.

Công an xã Phú Giáo mong các em hãy biết trân trọng giá trị của hòa bình, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng; lấy việc học tập, rèn luyện và sống có ích làm mục tiêu, đừng vì phút bốc đồng mà đánh đổi tương lai.

Tuy nhiên, sự cảm thông và giáo dục luôn đi cùng với sự nghiêm minh của pháp luật. Công an xã Phú Giáo sẽ kiên quyết phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật; không để sự thiếu hiểu biết, coi thường pháp luật trở thành nguyên nhân gây mất an ninh, trật tự tại địa phương".

Cuối thư là một lời nhắn gửi chân thành: "Hãy sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh, để cha mẹ tự hào, thầy cô yên lòng và tương lai của chính các em luôn rộng mở".

Các em lau dọn từng ngôi mộ Liệt sĩ.

Động thái trên được Công an xã Phú Giáo thực hiện sau khi vào đêm ngày 26/10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có hai nhóm thanh niên chuẩn bị đánh nhau, Công an xã Phú Giáo ngay lập tức có mặt và đưa các thanh thiếu niên này về Công an xã. Các em tuy còn rất nhỏ từ 13-16 tuổi nhưng đã bỏ học, bỏ gia đình đi bụi, theo bạn bè xấu, cha mẹ thì không quan tâm...

Sau khi được các chú Công an dạy dỗ và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, Công an xã đã đưa các em qua Nghĩa trang Liệt sĩ của xã để các em hiểu được, tầm độ tuổi các em thì các bác, các chú đã phải cầm súng ra chiến trường bảo vệ Tổ quốc và đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ để có được nền hòa bình, độc lập, bình yên cho các em sinh sống và học tập.

Và nhổ cỏ, dọn dẹp...

Các em đã đi từng ngôi mộ Liệt sĩ để lau bụi, quét sạch lá cây, nhổ từng bụi cỏ và đặc biệt đã nhớ tên các Liệt sĩ.

“Mong rằng sau bài học tuy miễn phí các chú Công an xã dành cho các em sẽ giúp các em nhận biết được giá trị của hòa bình phải trả bằng xương, máu của các bậc Anh hùng Liệt sĩ”, Công an xã Phú Giáo nhắn nhủ.