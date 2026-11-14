Ấn tượng tại ngày đầu Quảng Trực Half Marathon 2026

Đông đảo các vận động viên nhí tranh tài tại cự ly Kids Run 1,5 km của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Ngày 14/11, Quảng Trực Half Marathon 2026 khởi động với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và chạy bộ dành cho thiếu nhi, tạo không khí sôi nổi giữa đại ngàn biên giới Lâm Đồng.

Các vận động viên nhí khởi động trước khi tranh tài tại cự ly Kids Run 1,5 km của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Ngày đầu Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 - “Nối nhịp biên cương”, xã Quảng Trực trở thành điểm hẹn của những người yêu chạy bộ và khám phá văn hóa vùng biên.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu ẩm thực và cự ly Kids Run 1,5 km mang đến nhiều hình ảnh đáng chú ý.

Các vận động viên nhí sẵn sàng bước vào tranh tài tại cự ly Kids Run 1,5 km của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Các vận động viên nhí xuất phát tại cự ly Kids Run 1,5 km của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Những bước chạy của các vận động viên nhí giữa cơn mưa tạo ấn tượng mạnh tại Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Tại khu vực tổ chức giải, các vận động viên đến làm thủ tục nhận áo, số đeo BIB và chuẩn bị cho những nội dung thi đấu.

Lực lượng chức năng dẫn đường cho các vận động viên nhí tranh tài tại Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Không khí ngày hội thêm sôi nổi với hội thi chiêng M’nông, hoạt động trưng bày ẩm thực và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Bước chân của một vận động viên nhí tại cự ly Kids Run 1,5 km của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Pha bứt tốc về đích của vận động viên nhí mang số 70070 tại cự ly Kids Run 1,5 km của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Đặc biệt, cự ly Kids Run 1,5 km dành cho trẻ em dưới 12 tuổi là một trong những điểm nhấn của ngày đầu.

Những bước chạy của các vận động viên nhí trong chiều mưa góp thêm sắc màu cho ngày hội thể thao giữa đại ngàn.

Bước chân trần của vận động viên về đích đầu tiên tại cự ly Kids Run 1,5 km của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Một pha về đích dễ thương của vận động viên siêu nhí tại cự ly Kids Run 1,5 km của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Nhiều bạn nhỏ nỗ lực về đích tại cự ly Kids Run 1,5 km của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Pha về đích đồng hành của hai bố con vận động viên 70017 tại cự ly Kids Run 1,5 km của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Cùng về đích tại cự ly Kids Run 1,5 km của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Quảng Trực Half Marathon 2026 diễn ra trong 2 ngày 14 - 15/11, dự kiến quy tụ khoảng 1.000 vận động viên.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, giải còn có những hạng mục riêng dành cho lực lượng bảo vệ rừng và giữ gìn an ninh biên giới.

Một góc trung tâm xã biên giới Quảng Trực, nơi diễn ra Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 trong 2 ngày 14 và 15/11

Hội thi cồng chiêng chủ đề "Vang vọng Chiêng M'nông" được tổ chức sáng 14/11 với sự tham gia của nhiều nghệ nhân

Các tiết mục biểu diễn tại hội thi cồng chiêng chủ đề "Vang vọng Chiêng M'nông", xã Quảng Trực sáng 14/11

Các tiết mục biểu diễn tại hội thi cồng chiêng chủ đề "Vang vọng Chiêng M'nông", xã Quảng Trực

Gian hàng ẩm thực phục vụ Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Nhiều món ăn đặc sắc, mang văn hóa bản địa phục vụ Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng biên giới Lâm Đồng tại Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Nhiều nông sản được trưng bày, giới thiệu tại Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Những nông sản địa phương phục vụ ẩm thực tại Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Các vận động viên tranh thủ chụp ảnh trước ngày diễn ra Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 thu hút nhiều chân chạy ở cự ly 21km

2 động viên nhí nhận số hiệu sáng 14/11, trước khi bước vào tranh tài trong buổi chiều cùng ngày

Các vận động viên phấn khởi trước khi bước vào tranh tài tại Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Hình ảnh Quảng Trực được các chân chạy lưu lại kỷ niệm trước khi bước vào Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Một pha check-in ấn tượng tại Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Một gia đình nhỏ cùng tham gia Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Sáng 15/11, các vận động viên sẽ tranh tài ở 3 cự ly chính gồm 5 km, 10 km và Half Marathon 21,0975 km.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng sẽ livestream các nội dung nổi bật từ 4 giờ 45 phút đến 6 giờ 15 phút trên fanpage chính thức.

Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 chính thức khai mạc chiều tối 14/11

Ban Tổ chức Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại cự ly Kids Run 1,5 km

Ban Tổ chức Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại cự ly Kids Run 1,5 km

Ban Tổ chức Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại cự ly Kids Run 1,5 km

Ban Tổ chức Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 tặng quà cho các đơn vị tài trợ

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng sẽ livestream các nội dung nổi bật của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 sáng 15/11

Nhân viên kỹ thuật của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chuẩn bị máy móc sẵn sàng phục vụ livestream Giải chạy Quảng Trực Half Marathon

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng sẽ livestream Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 vào sáng 15/11 trên fanpage chính thức