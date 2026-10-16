Ấn tượng sắc màu văn hóa Việt Nam tại hội chợ Videx Cambodia 2026

Người dân vui mừng khi đến tham quan hội chợ còn được nhận quà của Ban tổ chức trao tặng.

Khu trưng bày "Không gian văn hoá Việt Nam" được bố trí ngay sân khấu chính của Hội chợ Videx Cambodia 2026, dễ dàng thu hút người dân tới tham quan, mua sắm. Tại đây thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực truyền thống Việt Nam. Các hoạt động giao lưu văn hóa không chỉ góp phần quảng bá những nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa Việt Nam mà còn tạo không khí gần gũi, gắn kết giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Khu vực giao lưu ẩm thực Việt Nam – Campuchia thu hút rất đông người dân tham quan trải nghiệm.

Một trong những điểm bắt mắt tại khu trưng bày "Không gian văn hóa Việt Nam" làgiới thiệucác sản phẩm chất liệu sơn mài thủ công truyền thống. Trong đó, có bộ sưu tập đặc sắc về Ngựa sơn mài chào Xuân Bính Ngọ 2026, lấy cảm hứng từ tác phẩm "Bình Ngô Đại Cáo" của anh hùng dân tộc Việt Nam - đại thi hào Nguyễn Trãi. Hay bộ sư tập "Ngựa chín hồng mao" với những dải trang trí, những tua rua, lục lạc của "Ông Ngựa" trong văn hoá, tín ngưỡng dân gian đồng bằng Bắc Bộ; Ngựa "Hoa Mai" với ý tưởng sáng tác từ những hình tượng ngựa trong điêu khắc cổ, tranh truyền thống Việt Nam...

Đặc biệt, khách đến tham quan hội chợ còn có góc check in đặc biệt, đáp ứng đông đảo nhu cầu khách hàng muốn lưu lại những góc hình kỷ niệm đáng nhớ. Khách còn được chiêm ngưỡng nhóm sản phẩm thủ công, mỹ nghệ như các loại nón của Làng Nón Chuông (xã Thanh Oai, Hà Nội), nón lá thêu, nón lá sen, lụa hoa, vẽ màu, đan tre...

Niềm vui khi người dân được nhận quà của Ban tổ chức tại hội chợ.

Tại đây còn trưng bày một số tranh Đông Hồ nổi tiếng. Thú vị hơn, khi người dân và khách tham quan còn được trải nghiệm khó quên khi tự tay in tranh Đông Hồ trên giấy dó. Hay ở điểm trưng bày một số mẫu vòng cổ, vòng tay hạt gốm của làng nghề truyền thống Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội), người dân và khách còn được trải nghiệm tự làm vòng từ hạt gốm, hạt sứ khắc, vẽ men chảy, men rạn, vẽ hoa văn họa tiết dân gian đặc sắc của dân tộc Việt Nam...

Bên cạnh đó, ở khu vực trưng bày quân sự Quốc phòng Việt Nam còn giới thiệu 158 hình ảnh về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Đối ngoại quốc phòng Việt Nam, Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam; 58 hình ảnh về truyền thống quan hệ hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh Việt Nam - Campuchia.

Trong khuôn khổ hội chợ, vào các buổi chiều hằng ngày, khách tham quan không chỉ được thưởng thức các món ăn đặc sản, nhận quà tặng từ Ban Tổ chức mà còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những vũ điệu trong sinh hoạt tập thể sôi động của bộ đội Việt Nam, do Đoàn văn công Quân khu 9 tổ chức, để phục vụ khách đến thăm hội chợ.

Đoàn văn công Quân khu 9 trình diễn văn nghệ giao lưu các điệu múa truyền thống hai nước.

Những hoạt động giao lưu văn hoá đặc sắc tại hội chợ đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, quân đội và nhân dân 2 nước.