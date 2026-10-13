Ấn tượng quả bí ngô khổng lồ nặng 1.431kg

Quả bí ngô khổng lồ tham gia một cuộc thi với hy vọng đạt danh hiệu lớn nhất. Ảnh: AP

Một người trồng bí ngô ở bang Rhode Island dường như đã phá kỷ lục thế giới về quả bí ngô nặng nhất, khi quả bí khổng lồ của ông vượt qua kỷ lục hiện tại gần 300 pound (136kg).

Ông Ron Wallace, đến từ thị trấn Greene, bang Rhode Island (Mỹ), đã gây chú ý khi cân quả bí ngô khổng lồ tại một cuộc thi ở vùng New England. Với trọng lượng lên tới 1.431kg, quả bí ngô này có cơ hội lập kỷ lục Guinness thế giới, vượt qua thành tích của một người trồng bí ngô ở Anh vừa được xác lập khoảng một tuần trước đó.

Hiện tại, Sách Kỷ lục Guinness Thế giới đang ghi nhận quả bí nặng 2.857 pound (1.296kg) do Ian Paton đến từ Lymington (Anh) trồng là quả bí nặng nhất thế giới. Kỷ lục này được xác lập vào ngày 3.10.

Các quan chức Guinness hiện chưa đưa ra bình luận.

Quả bí khổng lồ này có khả năng lập kỷ lục mới trong bối cảnh những người trồng bí trên khắp thế giới đang tham gia các cuộc thi vào tháng này với hy vọng nông sản bí ngô tự trồng sẽ giành danh hiệu lớn nhất.

Tại miền Bắc California hôm 12.10, một người trồng bí đến từ bang Minnesota đã lần thứ năm liên tiếp giành chiến thắng trong một cuộc thi thường niên nổi tiếng.

Trong cuộc thi địa phương, ông Wallace đã nhận được 3.500 USD. Ông cho biết rất biết ơn khi cộng đồng địa phương đã chia sẻ với ông các bí quyết để trồng được những quả bí ngô lớn nhất.

Năm nay cũng là lần đầu tiên ông Wallace trồng bí ngô trong nhà kính và kinh nghiệm mà mọi người chia sẻ đã tạo ra sự khác biệt đáng kể về nông sản trong vụ thu hoạch.

Ông Wallace bắt đầu theo đuổi sở thích trồng bí ngô sau khi thành lập một doanh nghiệp riêng chuyên bán vật tư làm vườn trực tuyến. Ông tự hào khi là một thành viên của cộng đồng những người trồng bí ngô và cho rằng các cuộc thi đã giúp ông nâng cao uy tín, khẳng định vị thế của những người nông dân.

Theo ông Wallace, thành tích trồng bí ngô khổng lồ không chỉ mở ra cơ hội lập kỷ lục thế giới mà còn giúp những người trồng bí ngô thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ ngành nông nghiệp, đặc biệt trong việc chia sẻ kinh nghiệm về cải tạo đất và kỹ thuật canh tác.