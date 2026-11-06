'Ấn tượng Phương Đông': Kết nối nghệ thuật đồ họa các nước tiểu vùng sông Mê Kông

Triển lãm "Ấn tượng Phương Đông" vừa kết nối các nền đồ họa khu vực, vừa tôn trọng bản sắc sáng tạo độc lập của mỗi quốc gia. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Đây là hoạt động hợp tác giữa Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Học viện Nghệ thuật Vân Nam (Trung Quốc), trong khuôn khổ chương trình được Quỹ Nghệ thuật Quốc gia Trung Quốc hỗ trợ phát triển.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sĩ Hoàng Trọng Nghĩa, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật cho rằng, Lan Thương-Mê Kông là dòng chảy kết nối những vùng đất, cộng đồng và truyền thống văn hóa phong phú.

Qua nhiều thế hệ, dòng sông đã nuôi dưỡng đời sống, chuyên chở ký ức và mở ra những hành trình giao lưu. Theo ông, khi các tác phẩm nghệ thuật của nhiều quốc gia cùng hiện diện, công chúng có cơ hội nhận ra những mối quan tâm chung, đồng thời khám phá sự đa dạng trong cảm quan nghệ thuật của mỗi nước.

Triển lãm giới thiệu 15 tác phẩm của các giảng viên, nghệ sĩ của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bằng nhiều kỹ thuật như in độc bản, in khắc gỗ, in đá, khắc mica và in kỹ thuật tổng hợp, các tác phẩm khai thác những đề tài gần gũi với đời sống và ký ức văn hóa. Trong đó, các tác phẩm "Miền cao", "Ký ức" của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy gợi mở vẻ đẹp văn hóa vùng cao; bộ bốn tác phẩm "Ký ức thành phố" của nghệ sĩ Thành Vinh thể hiện những suy tư về không gian đô thị và nhịp sống hiện đại.

(Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Các tác phẩm "Mẹ tôi", "Tổ uyên ương" của nghệ sĩ Hoàng Thị Kim Dung, "Đám cưới" của nghệ sĩ Nguyễn Thị Tuệ Thư khai thác tình cảm gia đình và biểu tượng văn hóa dân gian. Bên cạnh đó là "Chân dung Tô Ngọc Vân" của nghệ sĩ Trần Hậu Yên Thế cùng những tìm tòi tạo hình của Kiên Thị Huệ và Trương Thị Thu Thủy.

105 tác phẩm còn lại đến từ các nghệ sĩ Trung Quốc, Lào và Thái Lan, có niên đại sáng tác từ những năm 1980 đến năm 2026. Các tác phẩm thể hiện sự phong phú về kỹ thuật, từ khắc gỗ in màu, in đá, in lưới, in lõm đến khắc kim loại ăn mòn và kỹ thuật tổng hợp.

Đề tài sáng tác trải rộng từ phong tục, lễ hội, đời sống của các cộng đồng cư dân bản địa đến cảnh sắc thiên nhiên, không gian đô thị và những suy tư mang tính triết học.

(Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Đánh giá về triển lãm, ông Đào Quốc Huy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi chứng kiến không gian nghệ thuật tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền quy tụ nhiều nghệ sĩ đồ họa. Ông nhận xét cách tiếp cận ý tưởng và kể chuyện của các tác giả đã mang đến những giá trị tích cực cho nghệ thuật.

(Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

“Đáng quý nhất của nghệ thuật là ngôn ngữ phi biên giới, ngôn ngữ đấy được thể hiện rất nhuần nhuyễn”, ông Huy chia sẻ.

Theo Giáo sư Quách Hạo, nguyên Hiệu trưởng Học viện Nghệ thuật Vân Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu Tranh in quốc tế thuộc Học viện Mỹ thuật Trung Ương, kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nghệ thuật Tranh liên hoàn thuộc Hiệp hội Mỹ thuật gia Trung Quốc, triển lãm được tổ chức luân phiên tại ba quốc gia, dựa trên mối liên hệ văn hóa lâu đời trong lưu vực Lan Thương-Mê Kông.

"Đây không chỉ là dòng sông nuôi dưỡng đời sống cư dân hai bên bờ mà còn là mạch nguồn văn hóa, gắn kết giao lưu giữa các quốc gia. Chương trình tập trung vào ba chủ đề: ký ức lịch sử, đổi mới đương đại và thử nghiệm liên ngành, qua đó giới thiệu những thực hành nghệ thuật đa dạng, đồng thời tôn trọng bản sắc sáng tạo riêng của mỗi nước", Giáo sư Quách Hạo nhấn mạnh.

Một số nghệ sĩ quốc tế tham gia triển lãm. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Triển lãm tại Hà Nội là điểm đến đầu tiên trong hành trình giao lưu, trước khi tiếp tục được tổ chức tại Lào và Thái Lan.

Công chúng tham quan triển lãm. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Triển lãm mở cửa tự do đón công chúng tham quan từ nay đến 25/11/2026 tại Nhà triển lãm mỹ thuật, số 16 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.