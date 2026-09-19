Ấn tượng nghệ thuật sân khấu Dì Kê ở An Giang

Biểu diễn nghệ thuật sân khấu Dì Kê của đồng bào Khmer xã Ô Lâm, tỉnh An Giang.

Tối 18/9, tại chùa Sre Bưng, Bảo tàng tỉnh An Giang phối hợp cùng UBND xã Ô Lâm, Câu lạc bộ Dì Kê xã Ô Lâm và Ban Trị sự chùa Sre Bưng phối hợp tổ chức buổi trình diễn nghệ thuật sân khấu Dì Kê.

Đây là chương trình nằm trong hoạt động khảo sát, sưu tầm, kiểm kê và tư liệu hóa di sản, thực hiện Đề án “Quản lý, bảo vệ và phát huy Nghệ thuật Sân khấu Dì Kê của người Khmer xã Ô Lâm, tỉnh An Giang”.

Người dân Ô Lâm thưởng thức biểu diễn nghệ thuật sân khấu Dì Kê.

Phát biểu tại chương trình, bà Neáng Sâm Bô, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm nhấn mạnh nghệ thuật sân khấu Dì Kê của đồng bào Khmer là tài sản văn hóa vô giá. Di sản này đã chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2023. Việc triển khai Đề án giai đoạn 2025 - 2030 với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm - từ nghiên cứu, số hóa, phục hồi nghi lễ, truyền dạy cho thế hệ trẻ đến quảng bá du lịch - có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Trong khuôn khổ buổi diễn, các vị Sư sãi, À cha và đông đảo người dân Khmer, được giao lưu cùng nghệ nhân Neáng Kunl Thia - người đã có hơn 20 năm gắn bó trọn vẹn với nghệ thuật Dì Kê. Những chia sẻ chân thành, tâm huyết của nghệ nhân về quá trình giữ nghề và ngọn lửa đam mê với Dì Kê đã mang lại nhiều cảm xúc sâu sắc cho người xem.

Trích đoạn vở Dì Kê "Lời thề".

Điểm nhấn của đêm diễn là trích đoạn vở Dì Kê "Lời thề". Vở diễn xoay quanh câu chuyện tình ngang trái của chàng Đa Ra và nàng Sô Phonh. Vì định kiến "môn đăng hộ đối", Đa Ra đã phản bội lời thề xưa để lấy người vợ giàu có do mẹ sắp đặt.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến chàng bị bỏ rơi khi người vợ đi tìm hạnh phúc mới. Trong sự hối hận muộn màng, Đa Ra nhớ về lời thề năm xưa với nàng Sô Phonh nhưng tất cả đã quá trễ, bởi nàng đã có một mái ấm gia đình riêng vô cùng êm ấm, hạnh phúc.

Buổi trình diễn không chỉ góp phần lưu giữ những hình ảnh, tư liệu quý giá cho công tác bảo tồn di sản của tỉnh An Giang mà còn tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của nghệ thuật sân khấu Dì Kê trong đời sống văn hóa cộng đồng.