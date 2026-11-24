Học sinh - sinh viên tham quan triển lãm “Giới thiệu tác phẩm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số”

Thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số

Tại điện Long An ở Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức triển lãm “Giới thiệu tác phẩm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần đưa di sản văn học cung đình đến gần hơn với công chúng bằng phương thức tiếp cận mới.

Học sinh - sinh viên tham quan triển lãm “Giới thiệu tác phẩm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số”

Vua Thiệu Trị để lại cho hậu thế một di sản thơ ca đồ sộ với gần 3.700 bài. Các sáng tác phong phú về thể loại, đa dạng về bút pháp, thể hiện tài năng, trí tuệ và ngôn ngữ tinh tế.

Triển lãm tập trung giới thiệu bài thơ “Vũ trung sơn thủy” (Non nước trong mưa), một trong hai tác phẩm được sáng tác theo thể Hồi văn kiêm liên hoàn. Với 56 chữ, bài thơ có thể đọc thành 128 bài thơ khác nhau. Thông qua ứng dụng công nghệ số, người xem có thể trực quan khám phá cấu trúc, quy luật vận hành và những cách đọc độc đáo của thể thơ này.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết, việc ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu tác phẩm thơ của vua Thiệu Trị là hướng tiếp cận mới, mở rộng khả năng tiếp cận di sản cho công chúng.

Trình diễn thư pháp tại Không gian Văn hóa và trải nghiệm cộng đồng ở Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Huế

Tâm điểm chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam TP Huế là Không gian Văn hóa và trải nghiệm cộng đồng tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố, diễn ra từ ngày 22 đến 24-11. Không gian được bố trí với nhiều nội dung như trưng bày di sản, triển lãm ảnh “Văn hóa Huế - Hội nhập và phát triển”, giới thiệu sách báo, tư liệu về văn hóa Việt Nam và văn hóa Huế. Các bộ sưu tập áo dài Huế xưa và nay, áo dài ngũ thân, Nhật Bình cùng nghề may áo dài cũng được giới thiệu nhằm quảng bá hình ảnh Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam.

Cũng tại đây, nhiều nghề thủ công truyền thống được giới thiệu gắn với hoạt động thực hành như làm hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình, liễn làng Chuồn, mây tre đan, làm bánh cung đình, bánh Huế, xăm hường, tò he... Các không gian trình diễn thư pháp, Ca Huế, nhạc cụ truyền thống, bài chòi cùng khu vực giới thiệu sản phẩm OCOP, du lịch và ẩm thực địa phương góp phần tạo nên không gian giao lưu, trải nghiệm đa dạng cho người dân, du khách.

Quảng bá giá trị văn hóa Huế

Đại diện Sở VH-TT-DL TP Huế cho biết, thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, TP Huế mong muốn người dân không chỉ được thưởng thức các chương trình nghệ thuật mà còn trực tiếp trải nghiệm những hoạt động do các đơn vị, địa phương tổ chức.

Giới thiệu các sản phẩm tại Không gian Văn hóa và trải nghiệm cộng đồng ở Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Huế

Năm 2026, năm đầu tiên TP Huế thí điểm tổ chức các mô hình: “Mỗi xã, phường - Một không gian văn hóa cộng đồng” theo phương châm: “Cộng đồng lựa chọn - địa phương hỗ trợ - nghệ nhân dẫn dắt - người dân thực hành - công nghệ lan tỏa”.

“Một địa phương - Một câu chuyện văn hóa”: Mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một câu chuyện tiêu biểu về lịch sử, con người, di sản, làng nghề, món ăn, địa danh, phong tục hoặc ký ức cộng đồng; thể hiện bằng video, ảnh, trưng bày, podcast, bản đồ, sách nhỏ, sân khấu hóa hoặc trình diễn. Sản phẩm tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu trên nền tảng số chung, làm dữ liệu ban đầu cho “Ngân hàng câu chuyện văn hóa Huế”.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên TP Huế tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, các hoạt động được kết nối từ ngày 18 đến 24-11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, với sự tham gia của các địa phương, trường học, nghệ nhân, văn nghệ sĩ và doanh nghiệp.