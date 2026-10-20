Ấn tượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại Hungary

Ngày 18/10/2026 đã trở thành một dấu mốc đáng nhớ đối với cộng đồng người Việt Nam tại Hungary khi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên được tổ chức trong không khí trang trọng, ấm áp và xúc động.

Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi là Ngày hội đầu tiên được tổ chức ở nước ngoài sau khi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày 11/9/2026.

Đây là bước đi thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc vượt ra ngoài biên giới Tổ quốc, khẳng định rằng dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu, người Việt Nam ở nước ngoài vẫn luôn là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Đại biể tham dự Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại Hungary. (Ảnh NVCC)

Ngày hội được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, với sự đồng hành của Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary và sự trực tiếp triển khai tổ chức của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái; Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary Vũ Quý Dương; TS. Phan Bích Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, Trưởng Ban tổ chức; các cán bộ Đại sứ quán, đại diện các tổ chức hội đoàn cùng gần 300 bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hungary.

Đặc biệt, Ngày hội diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), khiến cuộc hội ngộ càng thêm ý nghĩa khi tinh thần đại đoàn kết dân tộc hòa quyện với sự tri ân, tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam – những người âm thầm gìn giữ ngọn lửa gia đình, văn hóa và tình yêu quê hương nơi đất khách.

Ngày hội của những tấm lòng Việt

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Lê Thái bày tỏ niềm vui và sự xúc động khi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên được tổ chức tại Hungary với sự hưởng ứng đông đảo của bà con.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái tặng hoa chúc mừng đến TS. Phan Bích Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, Trưởng Ban tổ chức. (Ảnh NVCC)

Đại sứ đánh giá cao truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng người Việt Nam tại Hungary; ghi nhận vai trò của Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary và đặc biệt là những tâm huyết, đóng góp bền bỉ của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary trong việc kết nối các thế hệ, vun đắp tình đồng bào và xây dựng một cộng đồng ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Đại sứ nhấn mạnh rằng tinh thần đại đoàn kết không chỉ thể hiện qua những sự kiện lớn mà còn bắt đầu từ những hành động giản dị trong cuộc sống thường ngày: sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ nhau khi khó khăn, cùng nhau giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt và hỗ trợ nhau hội nhập vào xã hội sở tại.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của cộng đồng, góp phần giúp người Việt Nam tại Hungary hội nhập thành công, phát triển vững mạnh và ngày càng khẳng định vị thế của mình trong xã hội Hungary. Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Đại sứ cũng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể chị em phụ nữ Việt Nam tại Hungary.

Đối với TS. Phan Bích Thiện, Trưởng Ban tổ chức, Ngày hội mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi đây không chỉ là thành quả của những nỗ lực tổ chức mà còn là sự hiện thực hóa một tâm nguyện đã được ấp ủ từ nhiều năm.

Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tháng 1/2024, bà đã đề xuất việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với mong muốn tinh thần đại đoàn kết dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ hơn tới hàng triệu người Việt đang sinh sống xa Tổ quốc. Và hôm nay, tại Budapest, ý tưởng ấy đã trở thành hiện thực.

Ngày hội diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh NVCC)

Trong niềm xúc động, bà chia sẻ rằng điều khiến bà hạnh phúc nhất chính là hình ảnh gần 300 người Việt cùng hội tụ dưới một mái nhà chung, không phân biệt tuổi tác, thế hệ, quê quán hay nghề nghiệp. Từ những cụ cao niên đã ngoài 90 tuổi đến những em nhỏ sinh ra và lớn lên trên đất Hungary, tất cả cùng gặp nhau trong tình cảm đồng bào thân thương.

Đây cũng là minh chứng cho việc những người con Việt nơi xa quê luôn là một phần của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, cùng hướng về quê hương theo như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Bà cũng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc tổ chức Ngày hội gắn với dịp tôn vinh phụ nữ Việt Nam. Bởi trong hành trình gìn giữ bản sắc dân tộc nơi xa xứ, người phụ nữ luôn có một vai trò thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng. Họ là những người giữ lửa trong mỗi gia đình, truyền cho con cháu tình yêu tiếng Việt, những phong tục, truyền thống và ký ức về quê hương; đồng thời cũng là những người tích cực kết nối, sẻ chia và vun đắp sự gắn bó trong cộng đồng.

Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary Vũ Quý Dương cũng gửi lời chúc mừng tới Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary vì sáng kiến và những nỗ lực tổ chức thành công Ngày hội đầy ý nghĩa, đồng thời dành những tình cảm và lời chúc tốt đẹp nhất tới chị em phụ nữ nhân dịp 20/10.

Tình yêu Tổ quốc ngân lên trong từng giai điệu

Ngày hội mở đầu bằng những thước phim về hành trình phát triển của đất nước Việt Nam, gợi lên trong lòng những người con xa xứ niềm tự hào về một Tổ quốc đang từng ngày đổi mới, vươn mình và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Không khí biểu diễn văn nghệ sôi nổi tại sự kiện. (Ảnh: NVCC)

Trong không gian trang trọng và xúc động, những giai điệu về quê hương, đất nước, những điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc, lần lượt vang lên, đưa người xem trở về với những miền ký ức thân thương.

Có những tiết mục khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc, có những giai điệu đồng quê mộc mạc, sâu lắng bên cạnh những tiết tấu sôi động của 54 dân tộc anh em.

Đặc biệt, những màn biểu diễn tri ân người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh, những người mẹ, người vợ, người chị đã âm thầm chịu đựng mất mát, hy sinh vì độc lập, hòa bình của đất nước, đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người tham dự.

Điều đáng quý là các tiết mục nghệ thuật đều được thể hiện bởi chính những người con Việt Nam trong cộng đồng, thuộc nhiều thế hệ, đến từ nhiều hội đoàn khác nhau. Không phải những nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng bằng tất cả tình yêu và sự nhiệt thành, họ đã mang đến một chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc.

Chính sự chung tay ấy đã làm nên tinh thần của Ngày hội: mỗi người góp một tiếng hát, một điệu múa, một tấm lòng để cùng tạo nên bản hòa ca của tình đoàn kết.

Một trong những khoảnh khắc đẹp và xúc động của buổi lễ là phần tôn vinh phụ nữ Việt Nam. Đại diện Đại sứ quán, các hội đoàn và các nhà tài trợ đã trao những bó hoa tươi thắm tới các đại biểu phụ nữ, trong đó có cụ bà 91 tuổi – đại diện cho thế hệ cao niên, những phụ nữ tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng và đại diện thế hệ trẻ.

Những bó hoa không chỉ là lời chúc mừng nhân ngày 20/10 mà còn là sự tri ân đối với những người phụ nữ đã và đang góp phần gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình và cộng đồng Việt Nam nơi xa Tổ quốc.

Bữa cơm Đại đoàn kết, ấm tình đồng bào

Nếu phần lễ mang đến những giây phút trang trọng và xúc động, thì phần hội lại mở ra một không gian gần gũi, rộn ràng tiếng cười, nơi mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa bên Bữa cơm Đại đoàn kết.

Không phải một bữa tiệc thông thường, đây là bữa cơm được chuẩn bị bằng tình cảm, công sức và sự chung tay của chính bà con trong cộng đồng.

Bên những món ăn truyền thống, những người đến từ các vùng miền khác nhau cùng trò chuyện, sẻ chia, hỏi thăm nhau về cuộc sống. (Ảnh NVCC)

Những món ăn mang hương vị quê nhà, từ nem Hà Nội giòn thơm, bánh bột lọc Huế đậm đà đến những món bún thịt nướng dân dã của miền Trung, đã mang cả ba miền đất nước đến với bàn tiệc giữa lòng Budapest.

Có lẽ với những người sống xa quê hương nhiều năm, hương vị của một món ăn Việt không đơn thuần chỉ là chuyện ẩm thực. Đó còn là ký ức về những bữa cơm gia đình, về bàn tay mẹ, về góc phố thân quen, về những ngày sum họp nơi quê nhà.

Bên những món ăn truyền thống, những người đến từ các vùng miền khác nhau cùng trò chuyện, sẻ chia, hỏi thăm nhau về cuộc sống. Những người bạn cũ gặp lại, những người mới quen trở nên gần gũi. Các thế hệ cùng ngồi bên nhau trong không khí thân tình như một đại gia đình.

Chính những khoảnh khắc giản dị ấy đã làm cho hai chữ “đại đoàn kết” trở nên gần gũi và sống động hơn bao giờ hết. Đằng sau thành công của Ngày hội là biết bao sự đóng góp âm thầm của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà tài trợ, những người tình nguyện và đặc biệt là các chị em phụ nữ đã dành nhiều ngày chuẩn bị, từ chương trình nghệ thuật, trang trí, đón tiếp đến từng món ăn trên bàn tiệc.

Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều xuất phát từ một tấm lòng mong muốn mang đến cho cộng đồng một ngày hội thật sự ý nghĩa, nơi mọi người được gặp gỡ, được sẻ chia và cảm nhận sự ấm áp của tình đồng bào.

Tình đoàn kết còn mãi

Sau những giây phút sâu lắng, hội trường lại bừng lên trong không khí vui tươi, sôi động. Những giai điệu quen thuộc vang lên, những nụ cười rạng rỡ, những đóa hồng được trao tận tay chị em phụ nữ đã tạo nên một cái kết đầy niềm vui và sự gắn bó.

Ngày hội để lại những ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng người Việt. (Ảnh NVCC)

Từ những cụ cao niên đến lớp trẻ, từ những người đã sống hàng chục năm tại Hungary đến những người mới đặt chân tới đất nước này, tất cả cùng chia sẻ niềm vui trong một ngày hội của tình đồng bào.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại Hungary đã khép lại, nhưng những cảm xúc đẹp và tình cảm ấm áp chắc chắn sẽ còn đọng lại trong lòng mỗi người tham dự.

Bởi hơn cả một sự kiện, Ngày hội là lời nhắc nhở rằng quê hương không chỉ là nơi chúng ta sinh ra, mà còn hiện diện trong tình yêu thương, sự sẻ chia và những giá trị mà chúng ta cùng nhau gìn giữ, dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

“Tôi tin rằng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ trở thành một nét đẹp truyền thống trong cộng đồng người Việt Nam tại Hungary”, TS. Phan Bích Thiện, Trưởng Ban tổ chức, khẳng định.

Và từ Budapest, nơi những trái tim Việt cùng chung nhịp đập trong một ngày tháng Mười đáng nhớ, tinh thần đại đoàn kết ấy sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, lan tỏa, kết nối những thế hệ người Việt xa quê và góp phần làm bền chặt thêm sợi dây gắn bó giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc.