Các biên đội trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân bay chào mừng, mang theo cờ Tổ quốc trong buổi hợp luyện sáng 26/11, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Tham gia Đoàn kiểm tra có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức triển lãm; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng ban Tổ chức triển lãm; đại diện lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Tổng cục 2, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh 86; các binh chủng: Đặc công, Hóa học; Văn phòng Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức triển lãm phát biểu tại chương trình kiểm tra hợp luyện, sáng 26/11.

Trong buổi kiểm tra, điểm nhấn của buổi hợp luyện lần này là khoảnh khắc xuất hiện trên bầu trời, các biên đội trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân bay chào mừng, mang theo cờ Tổ quốc đỏ tươi và cờ triển lãm kết hợp cùng đội hình bay của UAV.

Còn dưới mặt đất, đồng thời diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên "Bay lên Việt Nam" hội tụ chuỗi tiết mục như "Phù Đổng Thiên Vương", "Việt Nam kiêu hãnh", "Chiến binh sao vàng" cùng tổ khúc hát múa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, do hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ biểu diễn chào mừng lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế, diễn ra ngày 10/12/2026.

Các biên đội trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân bay chào mừng, mang theo cờ Tổ quốc đỏ tươi và cờ triển lãm kết hợp cùng đội hình bay của UAV.

Trong đó, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng trên không và dưới mặt đất đã thể hiện rõ tinh thần kỷ luật, trình độ huấn luyện cùng sự chuẩn bị công phu, hướng tới một lễ khai mạc trang trọng, ấn tượng.

Các tiết mục này là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật biểu diễn với những màn trình diễn trống trận, cờ trận, võ đồng diễn, xếp chữ và kỹ thuật chiến đấu, võ thuật mạnh mẽ của bộ đội đặc công.

Tổng thể màn trình diễn vừa giàu tính nghệ thuật, vừa thể hiện bản lĩnh, sức mạnh và khả năng làm chủ công nghệ của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời truyền tải thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế.

Dưới mặt đất diễn ra đồng thời sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn với những màn trình diễn cờ trận rộn ràng, khí thế.

Phát biểu tại buổi kiểm tra hợp luyện lần thứ nhất, Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức triển lãm biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nỗ lực, cố gắng, tích cực chuẩn bị bảo đảm tốt các nội dung cho khai mạc triển lãm. Cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị và các cơ quan truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền trước triển lãm.

Đồng chí Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, nhân viên phục vụ triển lãm cần có thái độ hòa nhã, thân thiện, thể hiện phẩm chất, phong cách Bộ đội Cụ Hồ; các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp tốt giữa các tiểu ban, hoàn thành công tác chuẩn bị tốt nhất.

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ hăng say luyện tập, sẵn sàng cho thành công của Triển lãm Quốc phòng quốc tế sắp diễn ra.

Theo Ban tổ chức, đến nay, đã có hơn 280 đầu mối, doanh nghiệp đến từ 37 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm triển lãm. Diện tích trưng bày trong nhà đạt 8.473m², với 17 gian hàng quốc gia. Khu vực trưng bày ngoài trời có tổng diện tích 5.925m². Hiện các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị sản phẩm, mô hình trưng bày theo danh mục đã được phê duyệt.

Các Thủ trưởng Bộ Quốc phòng động viên nữ chiến sĩ đặc công sau giờ biểu diễn hợp luyện.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 10 - 13/12/2026 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) với chủ đề "Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển". Đây là lần thứ ba Việt Nam tổ chức sự kiện này với quy mô lớn hơn hai kỳ trước, bao gồm nhiều nội dung và hoạt động trải nghiệm phong phú như trưng bày sản phẩm, công nghệ quốc phòng, các hoạt động trình diễn và hội thảo.