Ấn tượng màn hợp luyện trực thăng và UAV chào mừng Triển lãm Quốc phòng
Ngày 26/11, tại sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức hợp luyện biên đội 7 máy bay trực thăng mang cờ Tổ quốc, cờ triển lãm, phối hợp với lực lượng điều khiển UAV.
Tham gia thực hiện nhiệm vụ có cán bộ, phi công, thành viên tổ bay thuộc Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371), Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) và Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370).
Điểm mới trong đợt hợp luyện này là sự kết hợp giữa máy bay trực thăng có người lái và phương tiện bay không người lái. Biên đội thực hành ghép đội hình mũi tên, sau đó cơ động về khu vực sân bay Gia Lâm, nơi diễn ra triển lãm.
Đại tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy Trung đoàn Không quân 917, cho biết, đây là lần đầu tiên đơn vị nhận nhiệm vụ bay phối hợp với UAV. Các lực lượng đã luyện tập kỹ lưỡng những phương án hiệp đồng nhằm bảo đảm an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, buổi hợp luyện diễn ra đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 13/12, tại sân bay Gia Lâm, với chủ đề “Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển”.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-tuong-man-hop-luyen-truc-thang-va-uav-chao-mung-trien-lam-quoc-phong-post1405996.html