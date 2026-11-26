Tham gia thực hiện nhiệm vụ có cán bộ, phi công, thành viên tổ bay thuộc Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371), Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) và Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370).

Điểm mới trong đợt hợp luyện này là sự kết hợp giữa máy bay trực thăng có người lái và phương tiện bay không người lái. Biên đội thực hành ghép đội hình mũi tên, sau đó cơ động về khu vực sân bay Gia Lâm, nơi diễn ra triển lãm.

Đại tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy Trung đoàn Không quân 917, cho biết, đây là lần đầu tiên đơn vị nhận nhiệm vụ bay phối hợp với UAV. Các lực lượng đã luyện tập kỹ lưỡng những phương án hiệp đồng nhằm bảo đảm an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, buổi hợp luyện diễn ra đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 13/12, tại sân bay Gia Lâm, với chủ đề “Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển”.

Biên đội 7 trực thăng mang cờ Tổ quốc và cờ triển lãm trong buổi hợp luyện.

Phương tiện bay không người lái (UAV) tham gia huấn luyện phục vụ lễ khai mạc triển lãm.

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Hà Nội.

Các tổ bay phối hợp nhịp nhàng, duy trì đội hình ổn định.

Biên đội trực thăng thực hành bay mang cờ Tổ quốc.

Trực thăng mang cờ biểu trưng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

UAV xuất hiện trên bầu trời khu vực sân bay Gia Lâm.

Lực lượng kỹ thuật thu hồi phương tiện bay không người lái sau buổi luyện tập.