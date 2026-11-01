Ấn tượng Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương"

Trong tuần (26-31/10), bên cạnh việc cho ý kiến về các dự án luật trọng điểm về an ninh, kinh tế, quản lý hành chính, Quốc hội đã dành trọn hai phiên họp cuối tuần này để thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, khẳng định quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cử tri cả nước.