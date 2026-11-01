Ấn tượng Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương"
Bộ Công Thương tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/video--an-tuong-le-phat-dong-phong-trao-thi-dua--sang-kien-moi-ngay--trong-nganh-cong-thuong-nam-2026-va-khoi-dong-cuoc-thi--nhom-giai-phap-doi-moi-sang-tao-chuyen-doi-so-nganh-cong-thuong-562526.htm