Ấn tượng Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I
Sáng 20/9, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Cà Mau (phường Bạc Liêu), Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2026 diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi. Lễ khai mạc được Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau trực tiếp trên sóng CTV.
Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, đại diện Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau có đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Với chủ đề “Khoẻ để cống hiến - Đoàn kết để phát triển”, lễ khai mạc mang đến không khí sôi nổi, thể hiện sự phát triển của thể thao Cà Mau qua phần diễu hành, biểu dương lực lượng.
Tham gia diễu hành có các khối nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ Đại hội, kiệu ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Hồng kỳ cùng các đoàn vận động viên đại diện cho lực lượng vũ trang, ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, Trường Đại học Bạc Liêu và 16 cụm xã, phường.
Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức rước đuốc. Ngọn lửa Đại hội được đoàn vận động viên tiêu biểu của thể thao Cà Mau rước từ Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh về Nhà thi đấu đa năng.
Ngọn đuốc được trao cho Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống, với ý nghĩa thắp sáng ý chí, niềm tin, sức mạnh và khát vọng vươn lên của thể thao Cà Mau.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh, đây không chỉ là một sự kiện thể thao lớn mà còn là ngày hội của sức khoẻ, ý chí, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên; đồng thời là dấu mốc có ý nghĩa trong chặng đường phát triển mới của tỉnh Cà Mau.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại hội là dịp đánh giá thực chất phong trào thể dục thể thao trong toàn tỉnh; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời phát hiện, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao của tỉnh, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với sự chuẩn bị tốt nhất.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng mỗi vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết để cùng tiến bộ, trung thực để được tôn trọng, cao thượng để làm đẹp thể thao. Đồng thời, mỗi vận động viên hãy trở thành một đại sứ lan toả tinh thần sống khoẻ, sống tích cực và khát vọng vươn lên trong cộng đồng.
Lễ khai mạc khép lại bằng chương trình nghệ thuật - thể thao chào mừng với các tiết mục đặc sắc, cùng màn trình diễn lân - sư - rồng và đồng diễn võ thuật của các câu lạc bộ Vovinam, Võ cổ truyền và Taekwondo.
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia thi đấu, làm nhiệm vụ tại Đại hội.
Đây không chỉ là ngày hội thể thao lớn của Nhân dân trong tỉnh mà còn góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/an-tuong-le-khai-mac-dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-ca-mau-lan-thu-i-a132539.html