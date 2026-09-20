Ấn tượng Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I

Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, đại diện Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau có đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến (bìa trái) và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ dự lễ khai mạc Đại hội.

Các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự khai mạc: đồng chí Phan Thanh Duy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (hàng đầu bìa phải); đồng chí Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (giữa) và đồng chí Nguyễn Bình Tân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau (hàng đầu bìa trái).

Với chủ đề “Khoẻ để cống hiến - Đoàn kết để phát triển”, lễ khai mạc mang đến không khí sôi nổi, thể hiện sự phát triển của thể thao Cà Mau qua phần diễu hành, biểu dương lực lượng.

Tham gia diễu hành có các khối nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ Đại hội, kiệu ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Hồng kỳ cùng các đoàn vận động viên đại diện cho lực lượng vũ trang, ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, Trường Đại học Bạc Liêu và 16 cụm xã, phường.

Các đoàn vận động viên thực hiện nghi thức rước cờ Tổ quốc, Hồng kỳ và kiệu ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đoàn vận động viên diễu hành, biểu dương lực lượng tại lễ khai mạc.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức rước đuốc. Ngọn lửa Đại hội được đoàn vận động viên tiêu biểu của thể thao Cà Mau rước từ Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh về Nhà thi đấu đa năng.

Đoàn vận động viên tiêu biểu của thể thao Cà Mau rước đuốc về Nhà thi đấu đa năng tỉnh.

Ngọn đuốc được trao cho Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống, với ý nghĩa thắp sáng ý chí, niềm tin, sức mạnh và khát vọng vươn lên của thể thao Cà Mau.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ thắp lửa truyền thống Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh, đây không chỉ là một sự kiện thể thao lớn mà còn là ngày hội của sức khoẻ, ý chí, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên; đồng thời là dấu mốc có ý nghĩa trong chặng đường phát triển mới của tỉnh Cà Mau.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại hội là dịp đánh giá thực chất phong trào thể dục thể thao trong toàn tỉnh; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời phát hiện, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao của tỉnh, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với sự chuẩn bị tốt nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội, phát biểu khai mạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng mỗi vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết để cùng tiến bộ, trung thực để được tôn trọng, cao thượng để làm đẹp thể thao. Đồng thời, mỗi vận động viên hãy trở thành một đại sứ lan toả tinh thần sống khoẻ, sống tích cực và khát vọng vươn lên trong cộng đồng.

Đại diện lực lượng trọng tài và vận động viên tuyên thệ, cam kết làm việc công tâm, thi đấu hết mình tại Đại hội.

Lễ khai mạc khép lại bằng chương trình nghệ thuật - thể thao chào mừng với các tiết mục đặc sắc, cùng màn trình diễn lân - sư - rồng và đồng diễn võ thuật của các câu lạc bộ Vovinam, Võ cổ truyền và Taekwondo.

Các tiết mục đồng diễn võ thuật tạo không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần và khát vọng của thể thao Cà Mau.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc Đại hội.

Lễ khai mạc thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trong tỉnh tham dự.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia thi đấu, làm nhiệm vụ tại Đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội.

Đây không chỉ là ngày hội thể thao lớn của Nhân dân trong tỉnh mà còn góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I quy tụ 22 đoàn thể thao, với gần 1.700 vận động viên tranh tài ở 19 môn.

Các môn thi đấu diễn ra từ ngày 21/9 đến 10/10 tại phường Bạc Liêu và phường An Xuyên.