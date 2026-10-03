Ấn tượng Lễ hội đường phố 'Sắc màu năm châu' tại Hà Nội

Chương trình mang đến không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố "Vì hòa bình", thân thiện, cởi mở và hội nhập.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu.

Các đại biểu tại chương trình Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”.

Các đại biểu Quốc tế tham dự chương trình.

Trang phục truyền thống của các quốc gia cùng xuất hiện, tạo nên không gian giao lưu văn hóa nhiều màu sắc giữa lòng Hà Nội.

Từ âm nhạc, múa đến trang phục truyền thống, lễ hội trở thành điểm gặp gỡ của các nền văn hóa, cùng lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị, hòa bình và phát triển bền vững

Những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của Thủ đô Hà Nội được tái hiện sinh động trong không gian lễ hội.