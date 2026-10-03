Ấn tượng Lễ hội đường phố 'Sắc màu năm châu' tại Hà Nội
Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II, ngày 3/10/2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), diễn ra Lễ hội đường phố "Sắc màu năm châu", với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, cùng đông đảo công chúng.
Chương trình mang đến không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố "Vì hòa bình", thân thiện, cởi mở và hội nhập.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/an-tuong-le-hoi-duong-pho-sac-mau-nam-chau-tai-ha-noi-20261003194945218.htm