Ấn tượng Gameshow “Sắc màu Sao vuông” năm 2026

Chương trình được Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và Quân khu 2 phối hợp tổ chức sản xuất; phát sóng trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Báo và Phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố và các nền tảng số.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn dự và theo dõi, cổ vũ các đội thi.

Chính ủy Quân khu 2 Phạm Đức Duyên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng các đại biểu dự, theo dõi, cổ vũ các đội thi.

Tới dự chương trình có các đồng chí: Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Quân khu 2, Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh: Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai; Ban Tổ chức Chương trình Gameshow tỉnh Phú Thọ cùng với sự có mặt của gần 2.000 khán giả là cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, lực lượng vũ trang Quân khu 2, sinh viên, học sinh và Nhân dân.

Các đội tham gia gameshow.

Tham gia buổi ghi hình Gameshow “Sắc màu Sao vuông” năm 2026 có 4 đội: Mây ngàn Fansipan (tỉnh Lào Cai), Tây tiến (tỉnh Sơn La), Lửa thiêng Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) và Lạc Hồng (tỉnh Phú Thọ).

Các đội tranh tài qua 4 phần thi: Chào hỏi, Sao vuông thông thái, Sao vuông khỏe, Sao vuông tài năng; kết hợp giao lưu với khán giả.

Ở phần thi “Chào hỏi”, bằng hình thức sân khấu hóa, các đội giới thiệu nét đặc trưng của địa phương, đơn vị; đồng thời thể hiện tình cảm, niềm tự hào về Đảng, Bác Hồ, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng dân quân tự vệ và truyền thống quê hương.

Phần thi Chào hỏi được thể hiện dưới hình thức sân khấu hóa.

Phần thi “Sao vuông thông thái” tập trung vào kiến thức pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng, quân sự và những nội dung pháp luật có liên quan. Qua các câu hỏi và tình huống thực tiễn, các đội thể hiện sự hiểu biết, khả năng xử lý nhanh, chính xác, qua đó góp phần củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ.

Với phần thi “Sao vuông khỏe”, các đội trải qua những nội dung vận động đòi hỏi sự nhanh nhẹn, sức khỏe, sự phối hợp chặt chẽ, khéo léo và tinh thần đồng đội.

Trong khi đó, phần thi “Sao vuông tài năng” mang đến những tiết mục sân khấu hóa đa dạng, thể hiện năng khiếu về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...; đồng thời phản ánh sinh động nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở.

Thông qua các phần thi, hình ảnh người chiến sĩ “Sao vuông” được thể hiện sinh động, toàn diện.

Thông qua 4 phần thi, hình ảnh người chiến sĩ “Sao vuông” được thể hiện sinh động, toàn diện, vừa vững vàng về nhận thức, kiến thức pháp luật, quốc phòng - quân sự, vừa có sức khỏe, kỹ năng và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đến theo dõi, cổ vũ. Các phần thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, để lại dấu ấn về hình ảnh lực lượng dân quân tự vệ gần dân, sát cơ sở, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chương trình thu hút đông đảo khán giả tới theo dõi, cổ vũ, giao lưu.

Gameshow “Sắc màu Sao vuông” năm 2026 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026), hướng tới đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Qua đó, góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng, quân sự; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.