Ấn tượng diễu diễn đường phố Mường Lò

Chương trình diễu diễn đường phố thuộc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 có 400 diễn viên, nghệ nhân tham gia, chia thành 8 khối, giới thiệu văn hóa của các dân tộc Kinh, Mông, Dao, Thái, Khơ Mú, Mường và Tày.

Thiếu nữ dân tộc Thái tươi tắn trong trang phục truyền thống, duyên dáng với điệu múa quạt trên đường phố Mường Lò.

Các diễn viên trong tà áo dài đỏ, đại diện cho dân tộc Kinh, trình diễn trên đường phố Mường Lò.

Đoàn diễn di chuyển cùng những chiếc ô nhiều màu sắc, giới thiệu nét đẹp trang phục dân tộc Mông trong không gian lễ hội.

Rạng rỡ trong trang phục truyền thống, góp sắc màu cho đoàn diễu diễn.

Các diễn viên dân tộc tươi tắn trong trang phục truyền thống, nhịp nhàng trình diễn điệu múa chuông trên đường phố Mường Lò.

Trang phục thêu hoa, đồ trang sức và chiếc chuông cầm tay góp phần tạo nét riêng cho phần biểu diễn.

Các thiếu nữ dân tộc Tày duyên dáng trong trang phục truyền thống, trình diễn với đàn tính và quạt hồng trên đường phố Mường Lò.

Thiếu nữ dân tộc Mường trong trang phục truyền thống, nhịp nhàng hòa vào đoàn diễu diễn trên đường phố Mường Lò.

Điệu múa thướt tha của các thiếu nữ dân tộc Thái cùng những dải khăn nhiều sắc màu tạo nét duyên dáng cho đoàn diễu diễn.

Nụ cười ngày hội trên đường phố Mường Lò.