Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết – Xúc tiến thương mại phường Phúc Lợi năm 2026 đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao ý nghĩa và bổ ích, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách tham gia, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, UBND cùng các vị khách mời tặng hoa chúc mừng các đơn vị thuộc ban tổ chức đêm văn nghệ. Ảnh: Nguyễn Bình

Dấu ấn đậm nét của Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết – Xúc tiến thương mại phường Phúc Lợi năm 2026, là đêm nghệ thuật “Phúc Lợi kết nối di sản – Khát vọng tương lai” với sự tham gia biểu diễn của các diễn viên Nhà hát Múa rối Việt Nam; Câu lạc bộ dân vũ hát múa Ải Lao phường Phúc Lợi; giáo viên và học sinh các trường: Tiểu học Phúc Lợi, Giáo viên Trường Mầm non Phúc Đồng và Trường Mầm non đô thị Sài Đồng; Câu lạc bộ Nghệ thuật phường cùng hàng trăm hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phúc Lợi.

Hàng nghìn người dân và du khách theo dõi Đêm nghệ thuật “Phúc Lợi kết nối di sản – Khát vọng tương lai”. Ảnh: Nguyễn Bình

Chương trình không chỉ mang đến những khoảnh khắc nghệ thuật ấn tượng mà còn lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào di sản, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phúc Lợi.

Một số hình ảnh đặc sắc tại Đêm nghệ thuật “Phúc Lợi kết nối di sản – Khát vọng tương lai”:

Ca múa "Mạch nguồn di sản". Ảnh: Nguyễn Bình

Tái hiện sự tích Lạc Long Quân - Âu Cơ. Ảnh: Nguyễn Bình

Hát Văn kết hợp múa rối nước. Ảnh: Nguyễn Bình

Trình diễn Hát múa Ải Lao - Di sản Văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia. Ảnh: Nguyễn Bình

Dân ca Quan họ Bắc Ninh với múa rối nước nón quai thao. Ảnh: Nguyễn Bình

Rối nước làn điệu Quan họ Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Bình

Trình diễn áo dài và Di sản áo dài xứ Huế. Ảnh: Nguyễn Bình

Chung vui dân vũ tái hiện sắc màu 54 dân tộc anh em. Ảnh: Nguyễn Bình