Ấn tượng đêm nghệ thuật 'Phúc Lợi kết nối di sản – Khát vọng tương lai'
Tối ngày 22-11, đêm nghệ thuật “Phúc Lợi kết nối di sản – Khát vọng tương lai” được tổ chức tại trung tâm quảng trường phường Phúc Lợi. Chương trình không chỉ góp phần lan tỏa tình yêu, niềm tự hào về văn hóa dân tộc, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.
Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết – Xúc tiến thương mại phường Phúc Lợi năm 2026 đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao ý nghĩa và bổ ích, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách tham gia, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.
Dấu ấn đậm nét của Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết – Xúc tiến thương mại phường Phúc Lợi năm 2026, là đêm nghệ thuật “Phúc Lợi kết nối di sản – Khát vọng tương lai” với sự tham gia biểu diễn của các diễn viên Nhà hát Múa rối Việt Nam; Câu lạc bộ dân vũ hát múa Ải Lao phường Phúc Lợi; giáo viên và học sinh các trường: Tiểu học Phúc Lợi, Giáo viên Trường Mầm non Phúc Đồng và Trường Mầm non đô thị Sài Đồng; Câu lạc bộ Nghệ thuật phường cùng hàng trăm hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phúc Lợi.
Chương trình không chỉ mang đến những khoảnh khắc nghệ thuật ấn tượng mà còn lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào di sản, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phúc Lợi.
Một số hình ảnh đặc sắc tại Đêm nghệ thuật “Phúc Lợi kết nối di sản – Khát vọng tương lai”:
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/an-tuong-dem-nghe-thuat-phuc-loi-ket-noi-di-san-khat-vong-tuong-lai-1767244.html