Ấn tượng đêm khai mạc Lễ hội cà-phê xã Mường Ảng với chủ đề 'Arabica Mường Ảng - Tinh hoa đất trời Tây Bắc'

Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng khai mạc Lễ hội cà-phê Mường Ảng năm 2026. (Ảnh: LÊ LAN)

Thông qua sự kiện, Mường Ảng gửi gắm thông điệp tôn vinh người trồng cà-phê, các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh cà-phê; đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ, thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác với các địa phương có vùng trồng cà-phê để hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn của tỉnh, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nông nghiệp với bảo tồn văn hóa truyền thống và kích cầu du lịch dịch vụ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng hoa, chúc mừng xã Mường Ảng trong sự kiện Lễ hội cà-phê lần đầu được tổ chức. (Ảnh: LÊ LAN)

Tại chương trình khai mạc Lễ hội cà-phê, có 50 gian hàng của các xã, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên giới thiệu sản phẩm và không gian văn hóa của các xã, phường bạn trong tỉnh; 8 gian hàng của các thương hiệu chế biến cà-phê tiêu biểu; gian hàng sản phẩm cà-phê, nông sản, sản phẩm OCOP đặc trưng của xã Mường Ảng…

Người dân xã Mường Ảng háo hức dự lễ khai mạc Lễ hội cà-phê Mường Ảng năm 2026. (Ảnh: LÊ LAN)

Khép lại đêm khai mạc là Chương trình giao lưu âm nhạc, trình diễn DJ hiện đại mang tên “Mường Ảng Arabica Fest” đã tạo nên bầu không khí lễ hội trẻ trung, sôi động, gắn kết cộng đồng và thu hút đông đảo giới trẻ cùng du khách tham gia trải nghiệm.

Chào mừng các đại biểu, doanh nghiệp dự khai mạc Lễ hội cà-phê Mường Ảng 2026, đồng chí Hà Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Ảng, cho biết: Mường Ảng là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp, trong đó cây cà-phê Arabica được xác định là sản phẩm chủ lực, mang đậm dấu ấn đặc trưng của địa phương.

Hiện nay, toàn xã có hơn 2.100ha cà-phê, với sản lượng bình quân khoảng 38.000 tấn quả tươi mỗi năm. Cây cà-phê giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu Mường Ảng.

Đồng chí Hà Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Ảng chào mừng các đại biểu, doanh nghiệp và nhân dân tham dự lễ hội Ngày hội cà-phê Mường Ảng năm 2026. (Ảnh: LÊ LAN)

Xuất phát từ tiềm năng và vị thế đó, Mường Ảng tổ chức Lễ hội cà-phê năm 2026 với mong muốn được tôn vinh giá trị cây cà-phê, quảng bá sản phẩm và vùng nguyên liệu, thúc đẩy liên kết giữa người trồng cà-phê, doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư; qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của cà-phê Mường Ảng.

Đồng chí Hà Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Ảng trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Lễ hội cà-phê Mường Ảng năm 2026. (Ảnh: LÊ LAN)

Trong khuôn khổ lễ hội (ngày 7 và 8/11) xã Mường Ảng tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: trưng bày, triển lãm các sản phẩm cà-phê, nông sản và sản phẩm đặc trưng; tổ chức không gian văn hóa cà-phê; hội nghị giao lưu, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng cà-phê, chuỗi giá trị sản xuất cà-phê trên địa bàn.