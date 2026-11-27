Sáng 27-11, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị 2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”, tại Thành cổ Quảng Trị diễn ra lễ chào cờ và nghi thức cất cánh khinh khí cầu, mở màn Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026.

Hai khinh khí cầu kéo đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m² tung bay trên Thành cổ Quảng Trị

Điểm nhấn của buổi lễ là hình ảnh đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m² tung bay cùng màn trình diễn của 34 khinh khí cầu tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam ở độ cao khoảng 50m trên Thành cổ Quảng Trị. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Đại kỳ Tổ quốc giữa sắc màu khinh khí cầu tại Thành cổ Quảng Trị

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 do Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty Chiến Thắng Sài Gòn tổ chức lần đầu tiên tại Thành cổ Quảng Trị và khu vực ven sông Thạch Hãn (phường Quảng Trị) trong ngày 27-11; tại khu vực phía nam cầu Hiền Lương (xã Bến Hải) từ ngày 28 đến 29-11.

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch và giải trí đặc sắc, mang đến cho người dân và du khách trong nước, quốc tế những trải nghiệm mới mẻ.

Đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m² cùng màn trình diễn khinh khí cầu trên Thành cổ Quảng Trị

34 khinh khí cầu tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam

Tối 27-11, màn trình diễn khinh khí cầu sẽ kết hợp với hàng vạn hoa đăng trên sông Thạch Hãn, tạo nên không gian ánh sáng tưởng nhớ các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chương trình còn có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu cộng đồng và trải nghiệm văn hóa, du lịch.

Người dân trải nghiệm bay khinh khí cầu

Đông đảo người dân tham dự và bay trải nghiệm khinh khí cầu

Chụp ảnh lưu niệm cùng khinh khí cầu

Người dân trải nghiệm bay khinh khí cầu

Trải nghiệm bay khinh khí cầu tại lễ hội