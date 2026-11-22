Chương trình nghệ thuật với sự tham gia của hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và vận động viên

Tối 21.11, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra với chương trình nghệ thuật chủ đề “Khát vọng vinh quang”.

Chương trình nghệ thuật do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM là đơn vị thực hiện. “Khát vọng vinh quang” kết hợp nghệ thuật biểu diễn, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần thể thao và công nghệ hiện đại.

Với sự tham gia của hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và vận động viên, chương trình gồm hai phần: “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”.

Chương I - “Những dòng sông hội tụ” tái hiện quá trình hình thành, phát triển của vùng đất phương Nam qua sáu cảnh diễn: “Giọt nguồn”, “Xuôi dòng”, “Khí phách”, “Hợp lưu”, “Đô thị bên sông” và “Vươn khơi”. Hình tượng dòng sông xuyên suốt chương trình, gợi nhắc chiều sâu lịch sử, văn hóa và tinh thần hội tụ của TP.HCM cùng các vùng miền.

Chương II - “Vươn vai Phù Đổng” mang không khí trẻ trung, hiện đại, lấy hình tượng Thánh Gióng biểu trưng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên. Nội dung hướng đến tinh thần rèn luyện, trưởng thành và chinh phục thành tích của các thế hệ vận động viên.

Điểm đặc sắc của chương trình là sự kết hợp ca múa nhạc, nghệ thuật sân khấu với các màn trình diễn thể thao trên mặt nước và không gian ngoài trời. Các môn như jetski, flyboard, lướt ván phản lực, dù lượn, patin... được đưa vào biểu diễn, tạo nên sự kết hợp giữa nghệ thuật, thể thao và công nghệ trên sông Sài Gòn.

Chùm ảnh nghệ thuật đêm khai mạc: