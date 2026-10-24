Ấn tượng chương trình hòa nhạc 'Khúc hoan ca' do các nghệ sỹ Nhật Bản trình diễn

Hai nghệ sỹ opera nổi tiếng của Nhật Bản là soprano Michiko Hariu và tenor Kohei Yamamoto biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Tối 24/10, chương trình hòa nhạc “Khúc hoan ca” đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Chương trình do Dàn nhạc Giao hưởng Kyushu, một trong những dàn nhạc giao hưởng lâu đời và giàu truyền thống của Nhật Bản biểu diễn, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Gen Ohta, cùng sự tham gia của hai nghệ sỹ opera soprano Michiko Hariu và tenor Kohei Yamamoto.

Chương trình hòa nhạc “Khúc hoan ca” giới thiệu tới công chúng những tác phẩm đặc sắc của nhà soạn nhạc nổi tiếng Wolfgang Amadeus Mozart và Johannes Brahms.

Được xây dựng xoay quanh chủ đề tình yêu, cảm xúc và vẻ đẹp của sự sống, “Khúc hoan ca” mở đầu bằng những trích đoạn opera của Wolfgang Amadeus Mozart.

Qua các aria và song ca, những cung bậc tình cảm của con người được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc tinh tế, duyên dáng và giàu sức biểu cảm. Đây cũng là những tác phẩm cho thấy rõ vẻ đẹp trong sáng, tính kịch và sức hấp dẫn đặc biệt của nghệ thuật opera Mozart.

Tiếp nối chương trình là Giao hưởng số 2 cung Rê trưởng, Op.73 của Johannes Brahms. Tác phẩm được biết đến với vẻ đẹp ấm áp, sâu lắng và giàu chất trữ tình. Khác với những sắc thái kịch tính của các trích đoạn opera ở phần đầu, Giao hưởng số 2 đưa người nghe vào một không gian âm nhạc rộng mở, gần gũi nhưng vẫn chứa đựng chiều sâu trong tư duy sáng tác của Brahms.

Dàn nhạc Giao hưởng Kyushu (Kyushu Symphony Orchestra - KSO) được thành lập tại Fukuoka vào năm 1953, là một trong những dàn nhạc giao hưởng tiêu biểu, lâu đời và giàu truyền thống của Nhật Bản.

Trong suốt hơn bảy thập kỷ hoạt động, Dàn nhạc đã ghi dấu ấn với các chương trình biểu diễn đặc sắc, đồng thời tích cực mở rộng kết nối, giao lưu và hợp tác với nghệ thuật quốc tế.

Với hơn 130 buổi biểu diễn mỗi năm, các nghệ sỹ đã mang giá trị tinh hoa của âm nhạc giao hưởng đến gần hơn với công chúng, góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật và lan tỏa những giá trị nhân văn.

Nhạc trưởng Gen Ohta - nhạc trưởng chính của Dàn nhạc Giao hưởng Kyushu sinh năm 1994 tại Sapporo (Nhật Bản). Anh là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nhạc trưởng trẻ Nhật Bản. Năm 2015, anh giành giải Nhì cùng Giải thưởng Khán giả bình chọn tại Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Tokyo dành cho nhạc trưởng. Năm 2025, anh tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành nghệ sỹ trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhận Giải thưởng tưởng niệm Saito Hideo.

Chia sẻ cảm xúc khi đến Việt Nam biểu diễn, Nhạc trưởng Gen Ohta cho biết đây là lần đầu tiên Dàn nhạc Giao hưởng Kyushu biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, anh và các nghệ sỹ rất vui khi được biểu diễn tại đây.

Nhạc trưởng hy vọng khán giả sẽ yêu thích những giai điệu tươi sáng, sôi nổi được biểu diễn trong chương trình. Anh và các nghệ sỹ trong dàn nhạc sẽ nỗ lực hết mình để mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đáng nhớ cho khán giả Việt Nam.

Nghệ sỹ soprano Michiko Hariu từng có thời gian đào tạo tại Rome, Italy và giành Giải Đặc biệt tại Hội thảo Thanh nhạc Quốc tế Santa Margherita Ligure năm 1999. Nữ nghệ sỹ đã đạt nhiều giải thưởng thanh nhạc tại Nhật Bản và đảm nhiệm nhiều vai diễn trong các tác phẩm opera kinh điển, trong đó có vai Nữ hoàng Bóng đêm trong “The Magic Flute,” Donna Anna trong “Don Giovanni” và Despina trong “Così fan tutte.”

Với khả năng biểu đạt giàu cảm xúc cùng kinh nghiệm sân khấu phong phú, Michiko Hariu hiện là thành viên của Công ty Opera Nikikai - một trong những tổ chức opera hàng đầu tại Nhật Bản.

Chương trình hòa nhạc “Khúc hoan ca” do Dàn nhạc Giao hưởng Kyushu (Nhật Bản) trình diễn, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Gen Ohta. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Bày tỏ niềm vui khi được biểu diễn trong chương trình hòa nhạc lần này, nữ nghệ sỹ Michiko Hariu mong muốn thông qua phần trình diễn, khán giả Việt Nam có thể cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp và sức hấp dẫn trong âm nhạc, đồng thời hy vọng, sự kết hợp giữa giọng hát opera và dàn nhạc sẽ mang đến cho khán giả một màn trình diễn giàu cảm xúc.

Nghệ sỹ tenor Kohei Yamamoto, từng theo học tại Đại học Nghệ thuật Tokyo và hoàn thành chương trình Biennio tại Nhạc viện Verdi Milan, Italy. Nam nghệ sỹ từng giành Giải Nhất tại Cuộc thi Thanh nhạc Italy và Cuộc thi Thanh nhạc Nhật Bản - Italy, đồng thời được Cơ quan Văn hóa Nhật Bản lựa chọn tham gia Chương trình Đào tạo nghệ sỹ trẻ ở nước ngoài.

Trong sự nghiệp opera, nghệ sỹ Kohei Yamamoto từng thể hiện nhiều vai diễn nổi bật như Rodolfo trong “La Bohème,” Alfredo trong “La Traviata” và Belmonte trong “The Abduction from the Seraglio.” Hiện anh là Đại sứ tỉnh Tottori và thành viên của Công ty Opera Nikikai.

Nghệ sỹ Kohei Yamamoto cho biết anh từng đảm nhận vai Araki Sotaro trong dự án opera “Công nữ Anio” nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Trong quãng thời gian lưu lại Việt Nam, anh đã có nhiều kỷ niệm sâu sắc, khi cùng các đồng nghiệp sáng tạo âm nhạc và gặp gỡ những con người mới. Trở lại Việt Nam lần này, nam nghệ sỹ vui mừng khi có cơ hội gặp lại những người bạn cũ, kết nối thêm những người bạn mới thông qua sự hợp tác giữa Dàn nhạc Giao hưởng Kyushu và Nhà hát Hồ Gươm.

Nam nghệ sỹ opera nổi tiếng của Nhật Bản - tenor Kohei Yamamoto biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Sự hội tụ của Dàn nhạc Giao hưởng Kyushu, Nhạc trưởng Gen Ohta và các giọng ca opera nổi tiếng Nhật Bản Michiko Hariu và Kohei Yamamoto tại Nhà hát Hồ Gươm mang đến cho khán giả Việt Nam cơ hội thưởng thức nghệ thuật hàn lâm do các nghệ sỹ Nhật Bản trình diễn.

Chương trình còn góp phần tăng cường giao lưu, kết nối nghệ thuật giữa hai quốc gia, tiếp tục mở rộng những hoạt động hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản, qua đó đưa những giá trị của âm nhạc hàn lâm thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Buổi biểu diễn thứ hai của chương trình hòa nhạc “Khúc hoan ca” diễn ra vào tối mai, 25/10, cũng tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội)./.