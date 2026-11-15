Ấn tượng cao nguyên trong lòng du khách

Không chỉ mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, sự kiện còn mở ra cơ hội để bạn bè gần xa khám phá cảnh quan, con người và sức hấp dẫn của vùng đất cao nguyên.

Ngoài những hoạt động tại Quảng trường Đại Đoàn Kết - trái tim của phố núi Pleiku, đoàn nghệ nhân Mường tỉnh Phú Thọ còn có dịp tham quan Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi... Đây là lần đầu tiên chị Bùi Thị Oanh (thành viên trong đoàn) đặt chân đến cao nguyên Gia Lai. Điều khiến chị thích thú không chỉ là cảnh sắc mà còn là khí hậu đặc trưng của vùng đất này.

Các nữ nghệ nhân người Mường tỉnh Phú Thọ ấn tượng với khí hậu mát mẻ và sự gần gũi của người dân phố núi Pleiku. Ảnh: Minh Châu

“Cái lạnh ở cao nguyên rất dễ chịu. Ban ngày trời nắng, đêm và sáng sớm se lạnh khiến chúng tôi có những giấc ngủ ngon. Nhiều người dân còn đến trò chuyện, chụp ảnh cùng đoàn nghệ nhân khiến tôi rất vui và thêm yêu mến vùng đất này” - nữ nghệ nhân trẻ chia sẻ.

Với nghệ nhân Ka’ Breoh, đoàn nghệ nhân dân tộc Mạ tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai lại để lại ấn tượng từ cách tổ chức không gian trình diễn. Từng tham gia nhiều sự kiện văn hóa ở các tỉnh, thành phố, ông đánh giá cao việc bố trí khu vực biểu diễn trên bãi cỏ trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết, tạo điều kiện để các đoàn nghệ nhân tái hiện những nghi lễ truyền thống.

Theo chị Huỳnh Thơ - Hướng dẫn viên của Công ty Lữ hành Huynh Le Travel (xã Phù Mỹ), trực tiếp dẫn đoàn khách quốc tế, Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 là cơ hội tuyệt vời để những người làm du lịch đóng vai trò “người dẫn đường”, làm cầu nối đưa du khách đi sâu vào miền văn hóa huyền ảo của Tây Nguyên. “Nhìn thấy du khách trầm trồ, xúc động khi hòa mình vào vòng xoang, tiếng cồng chiêng, tôi biết rằng giá trị truyền thống này chưa bao giờ bị lãng quên” - chị chia sẻ. Theo chị Thơ, nếu Festival là dịp tôn vinh, quảng bá di sản Không gian văn hóa cồng chiêng, thì những trải nghiệm của du khách trong hành trình khám phá buôn làng là cơ hội để các giá trị ấy tiếp tục lan tỏa. Tiếng cồng, tiếng chiêng có thể lắng xuống sau đêm bế mạc, nhưng hành trình kết nối du khách với văn hóa truyền thống vẫn tiếp tục qua những tour, tuyến được khai thác.

“Chúng tôi có không gian phù hợp để trình diễn, tái hiện nghi lễ văn hóa của người Mạ. Dù cũng sinh sống ở vùng cao nguyên, có nhiều điểm tương đồng với Gia Lai, nhưng cảnh quan nơi đây vẫn khiến tôi cảm nhận được sự hùng vĩ, tươi đẹp. Đặc biệt, chúng tôi được đón tiếp rất chu đáo” - ông Ka’ Breoh bày tỏ.

Festival Cồng chiêng 2026 còn trở thành điểm hẹn của du khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia như Nga, Mỹ, Pháp, Nhật Bản... tìm về vì tình yêu với văn hóa.

Anh Kevin, Việt kiều Singapore, biết đến Festival từ trước và đã sắp xếp lịch trình để trở về Gia Lai đúng dịp lễ hội. “Điều khiến tôi tiếc nhất là không kịp tham dự lễ hội đường phố. Có quá nhiều tiết mục đặc sắc của các dân tộc khác nhau cùng hội tụ về đây. Nếu Festival được tổ chức định kỳ, tôi nhất định sẽ trở lại vùng đất này để được trải nghiệm thêm một lần nữa”, anh chia sẻ.

Cũng như nhiều du khách khác, anh Kevin rất ấn tượng với cách tổ chức không gian mở, nhiều cây xanh, để nghệ nhân trình diễn chân trần giữa thiên nhiên, giúp các tiết mục thêm gần gũi, chân thực và dễ tiếp cận với du khách.

2 nữ du khách người Mỹ Anna và Megan hòa vào vòng xoang, trải nghiệm các giá trị văn hóa độc đáo tại Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026. Ảnh: Minh Châu

Trong khi đó, hai nữ du khách người Mỹ Anna và Megan đã dành trọn những ngày diễn ra Festival để khám phá Gia Lai. Trong những ngày lưu lại Gia Lai, 2 nữ du khách còn đến núi lửa Chư Đang Ya, làng du lịch cộng đồng Ia Nueng (xã Biển Hồ) tìm hiểu tập tục, văn hóa và tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Không chỉ đứng ngoài quan sát, họ còn hào hứng hòa vào vòng xoang, nhảy múa cùng nghệ nhân, thưởng thức rượu cần và tìm hiểu những nét sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương. Những trải nghiệm đó khiến nữ du khách trẻ rất xúc động.

“Chúng tôi quyết định đến Gia Lai chính là vì lễ hội cồng chiêng và tôi rất hạnh phúc khi thực hiện chuyến đi này. Dù rất thích những điểm đến du lịch phổ biến, nhưng việc đi xa hơn một chút để tận hưởng trải nghiệm nguyên bản, chân thực, được gặp gỡ những con người tuyệt vời, tốt bụng nơi đây thật sự đáng giá” - Megan bày tỏ.

Còn với Anna, điều đọng lại không chỉ là những màn trình diễn mà còn là niềm vui và sự tự hào của người dân dành cho truyền thống văn hóa của mình. “Tôi hy vọng có thể quay lại cùng nhiều bạn bè, gia đình, để họ cũng có cơ hội trải nghiệm điều này. Thật đáng để rời xa những thành phố lớn và khám phá văn hóa truyền thống cùng con người nơi đây” - Anna khẳng định.