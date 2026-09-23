Ấn tượng bộ hình ảnh nhận diện sự kiện 'Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh'

Trong khuôn khổ sự kiện “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” gắn với Lễ hội Vì Hòa bình, Ban Tổ chức đã tin tưởng và giao quyền sáng tạo bộ nhận diện cho những người trẻ đến từ Khe Sanh. Dưới sự dẫn dắt của anh Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sáng tạo Công ty CP Thương hiệu Horus, nhóm tác giả đã biến những chất liệu văn hóa bản địa quen thuộc thành một ngôn ngữ thiết kế hiện đại và đầy cảm hứng.

Thổi nhịp hiện đại vào bản sắc văn hóa truyền thống

Người trực tiếp phụ trách nhóm thiết kế là anh Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sáng tạo Công ty CP Thương hiệu Horus. Sinh năm 1988, anh Nguyễn Quốc Khánh từng là cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị. Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc, sau nhiều năm gắn bó với thiết kế thương hiệu, lần này anh trở lại với một đề bài của chính quê mình.

Để hoàn thiện bộ nhận diện, anh cùng nhóm cộng sự trẻ tại Horus đã dành nhiều tháng thực địa tại vùng nguyên liệu, trực tiếp gặp gỡ người trồng cà phê, trò chuyện cùng các nghệ nhân dân gian để ghi chép hoa văn thổ cẩm và đi sâu tìm hiểu lịch sử địa phương. Quá trình thiết kế còn có sự đồng hành sát sao của Hội Cà phê Khe Sanh.

Với vai trò cầu nối giữa nhóm sáng tạo với cộng đồng nông dân, các hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến, hội đã đưa ra những phản biện thực tế dưới góc nhìn của người trong nghề nhằm hoàn thiện từng phương án.

Nhận diện câu chuyện cốt lõi 1 - Ảnh: NVCC

Chia sẻ về nguồn cảm hứng thực hiện, anh Nguyễn Quốc Khánh cho biết nhóm thiết kế mong muốn bộ nhận diện không đơn thuần là biểu trưng thị giác, mà phải kể được câu chuyện lịch sử kiêu hãnh của vùng đất này, đó là hành trình hồi sinh mạnh mẽ từ tro tàn chiến tranh, vươn mình phát triển và khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê thế giới.

Sự lồng ghép giữa nét vẽ hiện đại của hạt cà phê cùng hoa văn thổ cẩm đặc sắc của người Pa Kô, Vân Kiều đã giúp thương hiệu cà phê Khe Sanh khoác lên mình một diện mạo mới, vừa giàu bản sắc văn hóa vùng cao, vừa mang hơi thở thời đại và để lại dấu ấn rõ nét trong lòng công chúng.

Anh Nguyễn Quốc Khánh, phụ trách nhóm thiết kế bộ nhận diện hình ảnh sự kiện “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh (1926-2026)” - Ảnh: V.T

Ông Trần Thái Thiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cà phê Khe Sanh, thành viên Ban Tổ chức sự kiện “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” chia sẻ: Yêu cầu đặt ra của bộ nhận diện lần này không chỉ dừng lại ở việc tạo dấu ấn thẩm mỹ cho lễ kỷ niệm 100 năm, mà phải trở thành biểu tượng di sản dài hạn, đồng hành cùng sự phát triển và vươn xa của thương hiệu cà phê Khe Sanh.

Nhóm thiết kế đã thể hiện tư duy vượt trội khi chuyển hóa trọn vẹn tinh thần đó thành một ngôn ngữ thị giác đầy bản sắc, ấn tượng và giàu sức lan tỏa. Điểm nhấn đắt giá nhất nằm ở đường rãnh giữa của hạt cà phê, hình ảnh vô cùng quen thuộc gắn liền với đôi bàn tay người nông dân mỗi ngày, đã được cách điệu thành hình tượng cánh chim vươn cánh bay xa.

Bên cạnh biểu trưng, nhóm tác giả xây dựng thêm một hệ hoa văn chủ đạo, tổng hợp từ ba thành tố: Hạt cà phê, quả và lá cà phê, cùng hoa văn thổ cẩm của người Pa Kô, Vân Kiều được cách điệu theo lối pixel. Ba thành tố ghép lại thành một dải băng chạy liên tục, dùng được cho mọi khổ từ nhãn dán nhỏ đến pano cỡ lớn. Việc đưa thổ cẩm vào hệ nhận diện là một lựa chọn có chủ đích. Cây cà phê ở Khe Sanh không lớn lên một mình, mà lớn lên trong tay đồng bào Pa Kô, Vân Kiều qua nhiều thế hệ.

Nhận diện Online 1 - Ảnh: NVCC

Hệ thống nhận diện toàn diện và ứng dụng đa dạng

Bộ hình ảnh nhận diện sự kiện “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” được thiết kế đồng bộ và bài bản bao gồm 4 hệ thống cốt lõi: Nhận diện cốt lõi và câu chuyện thương hiệu: Truyền tải thông điệp lịch sử, giá trị di sản 100 năm và định hướng vươn xa của cà phê Khe Sanh; nhận diện quà tặng được thiết kế maket hoàn chỉnh cho 2 dòng sản phẩm cà phê đặc sản, đi kèm bao bì túi, hộp và các phụ kiện quà tặng lưu niệm sang trọng; nhận diện ngoài trời gồm các thiết kế phục vụ không gian triển lãm, băng rôn, pano quảng bá trực quan tại các điểm diễn ra sự kiện và nhận diện online, gồm hệ thống ấn phẩm truyền thông số đồng bộ phục vụ chiến dịch quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội và truyền thông đa phương tiện.

Sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo của tuổi trẻ và tình yêu đối với nông sản, văn hóa địa phương đã tạo nên một bộ nhận diện trọn vẹn, hứa hẹn sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của chuỗi sự kiện kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh.