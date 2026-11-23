Những mô hình được đầu tư công phu, mang đậm bản sắc văn hoá, lịch sử và nét đặc trưng của từng địa phương, góp phần tạo không khí rộn ràng chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II - năm 2026.

Hình ảnh Bác Hồ được thể hiện nổi bật trên xe diễu hành của cụm các phường Bạc Liêu, Hiệp Thành và Vĩnh Trạch.

Nhiều mô hình tạo dấu ấn trực quan ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tiêu biểu, Cụm số 2 (gồm các phường Bạc Liêu, Hiệp Thành và Vĩnh Trạch) gây chú ý với chủ đề “Hoà sắc văn hoá - Vươn mình phát triển”. Hình ảnh được thể hiện trên xe là sự hoà quyện giữa đờn ca tài tử, kiến trúc, di sản đặc trưng và sắc màu văn hoá cộng đồng Kinh - Khmer - Hoa, truyền tải thông điệp kết nối truyền thống với khát vọng đổi mới, hiện đại.

Cụm số 6 (gồm các xã Hoà Bình, Vĩnh Hậu và Vĩnh Mỹ) thu hút sự quan tâm với cách bố cục sinh động, chủ đề “Sắc màu văn hoá - Hương vị quê hương”. Trong đó, hình tượng con tôm Cà Mau được chọn làm điểm nhấn trung tâm, tôn vinh giá trị sản vật ven biển, đời sống văn hoá và thành quả lao động của người dân địa phương.

Cụm các xã Vĩnh Lợi, Châu Thới, Hưng Hội giới thiệu chủ đề và hình ảnh được trang trí trên xe diễu hành.

Trong khi đó, Cụm số 8 (gồm các xã Vĩnh Lợi, Châu Thới và Hưng Hội) mang đến nét chấm phá bình dị mà sâu lắng của miền quê nông nghiệp Nam Bộ. Mô hình làm nổi bật cảnh quan sông nước, ruộng đồng phù sa trù phú, gắn với dấu tích nền văn hoá Óc Eo và tiềm năng du lịch tâm linh, tạo cảm giác gần gũi, giàu bản sắc.

Ở phần thi thuyết trình, Cụm số 12 (gồm các xã Hồng Dân, Ninh Quới, Ninh Thạnh Lợi và Vĩnh Lộc) thể hiện phong thái tự tin, mạch lạc và thuyết phục. Với thông điệp “Phát huy truyền thống - Đoàn kết cộng đồng - Phát triển kinh tế - Khát vọng vươn xa”, phần giới thiệu đã kết nối chặt chẽ truyền thống cách mạng gắn với Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh; không gian giao thoa văn hoá Kinh - Hoa - Khmer cùng các ngôi chùa Khmer cổ kính như Cỏ Thum, Đầu Sấu, Ngan Dừa; đồng thời giới thiệu hiệu quả các mô hình sản xuất tôm - lúa, gạo BL9, trồng màu và nuôi trữ cá đồng.

Hình ảnh nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tác giả bản “Dạ cổ hoài lang”, được nhiều cụm lựa chọn nhằm tôn vinh bản sắc văn hoá Cà Mau.

Các đơn vị còn lại như Cụm số 10 với chủ đề “Vươn lên từ biển, làm giàu từ biển”, gắn với nghề muối Ba Trắc và kinh tế biển; Cụm số 14 với chủ đề “Phước Long - Lúa thơm, tôm sạch, nghĩa tình sông nước, vững bước vươn lên” và Cụm số 4 với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Khoa học - Phát triển” cũng góp phần hoàn thiện bức tranh đa sắc về vùng đất Cà Mau năng động.

Sắc màu văn hoá rực rỡ được thể hiện trên các mô hình xe diễu hành.

Ngay sau phần chấm điểm, 7 đoàn xe mô hình tỏa ra diễu hành qua nhiều tuyến đường lớn của phường Bạc Liêu như Ninh Bình, Cao Văn Lầu, Trần Phú, Trần Huỳnh... trước khi tập kết tại Trung tâm Văn hoá tỉnh cơ sở 2 (đường Nguyễn Tất Thành).

Suốt hành trình, ánh đèn rực rỡ cùng những thanh âm, sắc màu văn hoá trên các xe mô hình khuấy động không gian phố phường. Hai bên đường, đông đảo người dân và du khách dừng chân theo dõi, vẫy tay, cổ vũ nhiệt tình và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng, tạo nên không khí giao lưu rộn ràng, thân thiện.

Đoàn xe diễu hành trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Bạc Liêu, tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng sắc màu.

Các bạn trẻ trong tà áo dài Việt Nam cùng những biểu tượng đặc trưng của vùng đất Cà Mau tham gia diễu hành.

Sắc màu văn hoá dân tộc Khmer được lan toả qua những bộ trang phục truyền thống.

Các thành viên đoàn diễu hành giao lưu, nhảy múa cùng người dân địa phương, góp phần tạo không khí phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết.

Theo Ban Giám khảo, công tác chấm điểm mô hình xe được triển khai nghiêm túc, công tâm theo thang điểm 10, trong đó 8 điểm dành cho phần mô hình xe nghệ thuật và 2 điểm cho phần thuyết trình, giới thiệu mô hình. Mặc dù vẫn còn một số lỗi nhỏ, các thành viên Ban Giám khảo đã trực tiếp góp ý với các đơn vị, địa phương. Nhìn chung, hầu hết các cụm đều đầu tư xe diễu hành công phu, mang màu sắc riêng, khắc hoạ rõ nét truyền thống lịch sử, đời sống cộng đồng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn.

Qua đó, hoạt động không chỉ tôn vinh bản sắc văn hoá địa phương mà còn giới thiệu sinh động tiềm năng, thế mạnh phát triển của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Các bạn trẻ trong trang phục truyền thống của 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa chụp ảnh lưu niệm, góp phần lan toả bản sắc văn hoá vùng đất Cà Mau.