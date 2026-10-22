Án tử hình cho kẻ sát hại mẹ, chém cha nhập viện

Ngày 22/10, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Đặng Nhật Trường (sinh năm - SN 1998, trú phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) cùng 5 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 23h15 ngày 3/5/2026, tại nhà riêng của Trường ở tổ dân phố Đức Phổ, phường Đồng Hới, sau khi sử dụng cần sa, Trường lấy 2 con dao đi vào phòng ngủ của bố mẹ là ông Đặng Trường S. và bà Phan Thị D.

Lúc này, ông S. và bà D. đang ngủ. Trường dùng hai con dao đâm, chém bà D. Nghe tiếng động, ông S. tỉnh giấc, quay người lại thì bị Trường chém.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Trị điều hành phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. (Ảnh: T.T)

Ông S. hô hoán, bảo vợ bỏ chạy rồi chạy đến nhà người quen nhờ đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, Trường cầm dao đuổi theo bà D. truy sát khiến khiến nạn nhân gục xuống đường.

Sau khi gây án, Trường vứt dao gần nơi bà D. nằm rồi rời khỏi hiện trường.

Bà D. tử vong tại chỗ do mất máu cấp vì đa chấn thương. Ông S. bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông S. là 2%.

Theo kết quả giám định, hai con dao Trường sử dụng thuộc danh mục dao có tính sát thương cao. Cơ quan điều tra cũng phát hiện cần sa tại phòng ngủ của bị cáo.

Sau vụ việc, Trường nhờ chị gái hỗ trợ 10 triệu đồng để lo mai táng cho mẹ. Đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Trường; ông S. không yêu cầu bồi thường thêm. Trong quá trình điều tra, Trường thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Quá trình điều tra mở rộng xác định, trước khi xảy ra vụ án, Trường nhiều lần mua cần sa từ Trần Duy Hưng, Nguyễn Thái Sơn và Bùi Hữu Quân để sử dụng. Nguồn cần sa mà các bị cáo này mua bán có liên quan đến Phạm Văn Tùng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 1/2026, trong một lần lái taxi chở khách vào TP Huế, Tùng mua cần sa của một người không rõ lai lịch với giá 5 triệu đồng. Đến tháng 3/2026, Tùng tiếp tục mua cần sa tại Huế với giá 10 triệu đồng. Sau đó, Tùng mang số cần sa này về, chia nhỏ, cất giấu tại phòng ngủ rồi nhiều lần bán lại cho người khác để kiếm lời.

Từ ngày 4/3 đến 29/4/2026, Tùng bán cần sa cho Hưng 27 lần. Trong khoảng thời gian từ ngày 3/3 đến 1/5/2026, Tùng bán cho Lưu Dương Mạnh Dũng 12 lần và hai lần bán cho Bùi Hữu Quân.

Sau khi mua cần sa từ Tùng, Hưng tiếp tục bán lại cho Trường. Từ ngày 25/3 đến 9/4/2026, Hưng có 7 lần bán cần sa cho Trường.

Đối với Nguyễn Thái Sơn, do Hưng vay 10 triệu đồng nên đã đưa cho Sơn một phần cần sa để kéo dài thời gian trả nợ. Sơn mang số cần sa này về sử dụng, đồng thời nhiều lần bán lại cho Trường. Cơ quan điều tra xác định Sơn trực tiếp bán cần sa cho Trường 6 lần và một lần môi giới để Quân bán cần sa cho Trường.

Ngày 27/4/2026, theo đề nghị của Sơn, Quân giao cho Trường một gói cần sa khoảng 0,5g và nhận 200.000 đồng. Trước đó, ngày 1/4/2026, Dũng biết rõ gói hàng Hưng nhờ giao cho Trường là ma túy nhưng vẫn thực hiện, dù không được hưởng lợi từ lần giao nhận này.

Các bị cáo thường liên hệ qua điện thoại hoặc ứng dụng Facebook Messenger, hẹn giao nhận ma túy tại khu vực công viên dọc bờ sông Nhật Lệ và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Đặng Nhật Trường tử hình về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo là tử hình.

Về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Phạm Văn Tùng bị tuyên phạt 8 năm tù; Trần Duy Hưng và Nguyễn Thái Sơn mỗi người 7 năm tù; Bùi Hữu Quân 3 năm tù; Lưu Dương Mạnh Dũng 18 tháng tù.

Tổng hợp hình phạt đối với 5 bị cáo trong vụ án ma túy là 26 năm 6 tháng tù.