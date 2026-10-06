Án tử hình cho kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Hội đồng xét xử tuyên án đối bị cáo Nguyễn Đức Anh.

Theo cáo trạng, khoảng 00 giờ ngày 3/9/2026, Nguyễn Đức Anh đeo khẩu trang, lấy 2 con dao giấu trong người rồi điều khiển xe mô tô (mượn của chị Mai Lê N.) đi đến bên hông nhà người dân phía sau nhà chị Phương A., rồi leo tường rào lên mái nhà của chị Phương A.

Khi đi đến đứng cạnh cửa sổ thông gió (giếng trời), Đức Anh mở cửa sổ thông gió để đột nhập vào nhà với ý định giết chị Phương A., nhưng cửa bị khóa nên không vào được.

Lúc này, ông Đinh Văn R., cha của Phương A., phát hiện và khuyên Đức Anh về nhà, đồng thời nói sẽ báo công an. Tuy nhiên, Đức Anh không chấp hành mà đi trên mái nhà anh N.V.Q., leo vào ban công, mở cửa tầng 2 rồi xuống tầng trệt, lấy 2 con dao đuổi chém anh Q., khiến nạn nhân bị thương tật 76%, sau đó bỏ chạy.

Tiếp đến, Đức Anh đã sát hại chị Hồ Thị M. (vợ anh Q.), cháu Nguyễn Tuấn H. (SN 2015) và cháu Nguyễn Ngoc H. (SN 2025). Ngay sau khi gây án Nguyễn Đức Anh bị Công an TP. Đồng Nai bắt giữ tại hiện trường.

VKSND TP. Đồng Nai đã truy tố ra trước TAND TP. Đồng Nai để xét xử Nguyễn Đức Anh về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, Nguyễn Đức Anh thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai nhận dù biết các nạn nhân hoàn toàn không có khả năng chống trả hay phản kháng, nhưng vẫn ra tay tàn nhẫn.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh thừa nhận không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình 4 nạn nhân trong vụ án và thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng với hành vi phạm tội.

Về động cơ gây án, Nguyễn Đức Anh khai do mối quan hệ tình cảm với chị Phương A. và đã chia tay. Cho rằng bị người yêu cũ lừa dối tình cảm nên nảy sinh ý định sát hại. Nhưng sau đó, Nguyễn Đức Anh đã đột nhập nhầm nhà và gây ra vụ thảm án cho gia đình anh N.V.Q.

Chủ tọa tiếp tục hỏi về động cơ khiến bị cáo vẫn tấn công các nạn nhân dù họ không còn khả năng chống trả. Bị cáo nói bản thân không lường trước được hậu quả. Đồng thời, bị cáo khẳng định trước khi xảy ra vụ việc không sử dụng ma túy, không bị kích động về tâm lý và từ trước đến nay không mắc bệnh lý tâm thần.

Trước khi nghị án, HĐXX cho bị cáo nói lời sau cùng, tuy nhiên Nguyễn Đức Anh trả lời... không có gì để nói.

HĐXX đã xác định hành vi của Nguyễn Đức Anh có nhiều tình tiết định khung tăng nặng, gồm giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, thực hiện hành vi một cách man rợ và cố tình thực hiện tội phạm đến cùng; đặc biệt nguy hiểm đến xã hội, xâm phạm đến quyền được sống của người khác.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ hành vị phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh tử hình về tội “Giết người” quy định tại khoản 1 Điều 123, Bộ luật Hình sự, và 6 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh phải chấp hành là tử hình.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Đức Anh còn có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng.