Án tử hình cho kẻ giết người tình, phân xác phi tang

Chỉ vì ghen tuông, gã thầy lang Nguyễn Thành Nhã đánh chết người tình, phân xác rồi chở thi thể đi phi tang 72km trước khi mang xe máy của nạn nhân đi cầm cố, bị Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên án tử hình.

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