Án tử hình cho bị cáo giết người rồi tự sát bất thành

Tại tòa, Lê Hồng Sang thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Đó là, từ tháng 8-2024, Sang và chị N. có phát sinh quan hệ tình cảm, thường đến chơi tại quán cà phê của chị này ở xã Bà Điểm, TPHCM và ngủ lại.

Tối 23-11-2024, Sang thắc mắc về chuyện trước đó, chị N, đi chơi với một người thanh niên lạ mặt, chị N. trả lời: “Anh là gì của tôi mà hỏi?”. Tức giận, Sang chạy ra trước quán lấy con dao chặt dừa rồi quay vào chém nhiều nhát khiến chị N. tử vong.

Bị cáo Lê Hồng Sang bị tuyên án tử hình

Sau đó, Sang lấy điện thoại và một ít tiền lẻ của nạn nhân rồi lái xe bỏ đi. Trên đường đi, Sang vứt số tài sản này và đến nhà anh ruột xin ngủ lại.

Rạng sáng 24-11-2024, người anh phát hiện Sang dùng dao tự cắt vào tay và cổ để tự tử. Sau khi nghe Sang kể lại sự việc, người anh đã đưa Sang đến công an tự thú.

Tại tòa, HĐXX nhận định, dù Sang tự thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và gia đình tự nguyện bồi thường 50 triệu đồng (trên tổng số 450 triệu đồng theo yêu cầu của người nhà nạn nhân), nhưng hành vi của Sang là đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất côn đồ, xâm phạm tính mạng và tài sản của người khác, không còn khả năng cải tạo.

HĐXX tuyên phạt Lê Hồng Sang mức án tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”.