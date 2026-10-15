Án tù dành cho tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung nghe tuyên án. Ảnh: AB

HDXX nhận định, bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung chưa tỏ thái độ ăn năn, hối lối.

"Bị cáo đã hoàn toàn có lỗi, biết rõ các quy định an toàn giao thông nhưng không thực hiện đúng, hành vi gây hậu quả nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm", HĐXX nhận định và ra phán quyết tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung 30 tháng tù giam.

Về phần đền bù bồi thường, người đại diện hợp pháp của bị cáo Trung là cha mẹ ruột phải đền bù cho gia đình nạn nhân tổng cộng 396 triệu đồng; trong đó, 253 triệu đồng là khoản bồi thường tổn thất về tinh thần, tương đương 100 tháng lương cơ sở; 143 triệu đồng là chi phí mai táng, chữa trị và các khoản chi phí khác được Tòa án chấp nhận

Số tiền 150 triệu đồng đối với nghĩa vụ bồi thường đã được nộp tại cơ quan điều tra sẽ được xem xét khấu trừ theo phán quyết của Tòa án. Như vậy, bị cáo còn phải tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại khoảng 246 triệu đồng.

Trước đó, tại phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung, 34 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long ngày 13/10, các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bị hại đều đưa ý kiến đề nghị trả hồ sơ điều tra lại.

Các luật sư cũng cho rằng, cần phải làm sáng tỏ một số tình tiết, kiểm tra và đối chứng các tình tiết này với các sự kiện, lời khai của nhân chứng. Trong đó có các tình tiết liên quan việc tài xế không xuống xe cứu giúp nạn nhân ngay mà còn la mắng, trước khi bị người dân ép xuống đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu.

Ngoài ra, sức khoẻ tâm thần của bị cáo Trung cũng cần xem xét lại, khi bị cáo vẫn đi lại và sinh hoạt bình thường tại gia đình; tại phiên toà, những chi tiết bất lợi cho bản thân thì bị cáo phủ nhận, chỉ đồng ý các chi tiết có lợi.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung. Ảnh: AB

Tại phiên xử ngày 13/10, luật sư của gia đình bị hại đề nghị mức bồi thường đền bù là hơn 1.5 tỷ đồng.

Nhóm luật sư của Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM là luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, luật sư Đỗ Ngọc Thanh, luật sư Ngô Thái Tùng Thư đã đưa các luận cứ bảo vệ và tranh luận với đại diện Viện KSND TPHCM về các chi tiết cần có sự kiểm tra, đối chứng.

Luật sư Trần Hồng Phúc, Đoàn Luật sư TP Hà Nội và luật sư Hoàng Cao Sang, Đoàn Luật sư TPHCM, là các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại, cũng đều chỉ ra các chi tiết trong các bút lục cần phải làm sáng tỏ. Cả 2 luật sư này cũng đều đề nghị trả hồ sơ điều tra lại.

Vụ án tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung gây tai nạn tại Vĩnh Long khiến nữ sinh 14 tuổi N.N.B.T vào năm 2024 được dư luận rất quan tâm vì cha ruột của bị hại năm 2025 đã mang súng bắn vào đầu tài xế, sau đó tự sát. Thời điểm đó, Công an huyện Trà Ôn không khởi tố vụ án.

Sau khi các cơ quan pháp luật liên quan vào cuộc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án. Nguyễn Văn Bảo Trung bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh N.N.BT tử vong, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố 6 bị can, trong đó có cựu Trưởng Công an và cựu Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn (cũ).