Án tù dành cho đối tượng lợi dụng quyền tự do, xâm phạm lợi ích Nhà nước

Đối tượng Thạch Chanh Tra tại phiên xét xử của Tòa án nhân dân khu vực 13, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Tòa án nhân dân khu vực 13, tỉnh Vĩnh Long xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đối với bị cáo Thạch Chanh Tra, sinh năm 1972, ngụ tại ấp Nô Men, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long.

Từ năm 2023 đến tháng 4/2026, Thạch Chanh Tra đã sử dụng tài khoản facebook đăng phát trực tiếp, công khai nhiều bài viết, video clip, tham gia hội luận trực tuyến có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương.

Hành vi của đối tượng Thạch Chanh Tra được thực hiện trong một thời gian dài, các bài đăng tiêu cực của bị can với nhiều lượt xem, lượt chia sẻ trên mạng xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, việc thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trong quá trình điều tra, tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, đối tượng Thạch Chanh Tra đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và có thái độ ăn năn, hối cải

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Thạch Chanh Tra phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thạch Chanh Tra 3 năm, 6 tháng tù giam. Bản án dành cho bị cáo Chanh Tra thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với hành vi lợi dụng quyền tự do, dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.