Án tù cho những kẻ tổ chức sử dụng ma túy tại căn hộ chung cư

Thuê căn hộ chung cư rồi biến thành ổ "bay lắc"

Sau 5 ngày nghị án, hôm nay (30/9), TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với nhóm bị cáo về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Mua dâm người chưa thành niên; Môi giới mại dâm.

Các bị cáo liên quan tại tòa.

Vụ án này được phát hiện khi một người đến Công an phường 13, quận 4 (cũ), Tp.HCM trình báo về việc một thiếu nữ 15 tuổi tử vong.

Quá trình điều tra, Công an Tp.HCM xác định, khoảng từ tháng 01/2023, Đỗ Tấn Phúc (cán bộ Công an quận 4 cũ, Tp.HCM) thuê các căn hộ 13.02, 9.10 và 5.10 chung cư Icon56 (phường Xón Chiếu, Tp.HCM) rồi sửa chữa, lắp đặt các trang thiết bị như loa, đèn, máy chiếu, chăn, đệm, cách âm... để phục vụ khánh thuê sử dụng ma túy.

Sau đó, Phúc thuê Nguyễn Thanh Nghĩa, Đỗ Quang Minh, Trần Minh Tâm, Lê Danh Thiện quản lý và dọn dẹp các căn hộ nêu trên với giá 400.000 đồng/căn hộ sau khi khách thuê trả. Cả nhóm đều được Phúc cho biết nguồn khách đến thuê căn hộ là để sử dụng ma túy.

Bị cáo Phúc phân công Nghĩa làm quản lý chung, chịu trách nhiệm thu chi và báo cáo tổng số tiền thu được trong tháng đối với 03 căn hộ trên. Nhiệm vụ của Tâm, Thiện, Minh là đưa khách lên các căn hộ và dọn dẹp phòng, đồng thời khi khách muốn mua ma túy thì liên hệ một đối tượng tên "Sói".

Đối với căn hộ 13.02, Phúc cho Nghĩa góp vốn 50% và hàng tháng Nghĩa phải đưa cho Phúc 15 triệu đồng tiền bảo kê, sau khi trừ hết các chi phí phát sinh, còn lại bao nhiêu thì chia đôi.

Giữa tháng 7/2023, Phúc kêu Nghĩa đưa căn hộ 3.10 chung cư Icon56 do Dương Thị Thanh Huyền quản lý vào hoạt động kinh doanh giống như các căn hộ nêu trên, hàng tháng Huyền sẽ đưa cho Phúc 15 triệu đồng tiền bảo kê. Sau khi trừ đi các chi phí, Phúc sẽ chia đôi số tiền còn lại với Huyền.

Khoảng giữa tháng 9/2023, Phúc cùng với Đặng Vinh Quang, Nguyễn Trung Hiếu (đều từng là cán bộ công an và đã bị tước danh hiệu) góp vốn thuê căn hộ 11.10 chung cư Icon56 để kinh doanh giống các căn hộ nêu trên. Quang và Hiếu chuyển tổng cộng 90 triệu đồng cho Phúc đặt cọc, sửa chữa và lắp thiết bị. Căn hộ này được các bị cáo cho thuê khoảng 14 lượt khách.

Công việc "kinh doanh" của Phúc và đồng phạm diễn ra thuận lợi, cho đến khi một thiếu nữ 15 tuổi tử vong và được xác định dương tính với ma túy.

Ai thuê thiếu nữ 15 tuổi đến chỗ nhạy cảm?

Khoảng 20h ngày 21/10/2023, Phạm Văn Hùng gọi điện cho Phạm Phương Vi, nhờ Vi giới thiệu gái bán dâm để sử dụng ma túy với Hùng. Sau đó, Vi giới thiệu một thiếu nữ 17 tuổi cho Hùng, đồng thời đặt căn hộ cho Hùng và thiếu nữ sử dụng ma túy.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Hùng và thiếu nữ gặp nhau tại căn hộ 3.10 do Tâm đưa lên. Khoảng 30 phút sau, Hùng nhắn tin kêu Vi mua ma túy và bóng cười cho Hùng sử dụng cùng với thiếu nữ.

Đến khoảng 06h ngày 22/10/2023, thiếu nữ ở cùng Hùng xin về và tiếp tục giới thiệu một thiếu nữ 15 tuổi đến "phục vụ" Hùng theo yêu cầu của Hùng.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, Vi nhận được điện thoại của Hùng báo thiếu nữ 15 tuổi bị bất tỉnh và kêu Vi đến xử lý. Vi gọi điện thoại cho Tâm, Tâm báo cho Nghĩa, Nghĩa gọi cho Thiện đến kiểm tra căn hộ 3.10 thì thấy nạn nhân bất tỉnh trên sàn nhà, người tím tái, ngưng thở nên cả nhóm cùng nhau bàn cách đưa thiếu nữ đi cấp cứu.

Khi đưa thiếu nữ 15 tuổi xuống dưới để đi cấp cứu, nhóm đối tượng gặp anh Phạm Ngọc Phúc nên nhờ anh Phúc sử dụng xe ô tô cá nhân đưa Thư đến Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu. Khoảng 30 phút sau, nạn nhân tử vong nên anh Phúc đến Công an phường 13, quận 4 cũ trình báo. Sau đó, vụ việc được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM để điều tra làm rõ.

Cùng lúc này, Huyền kêu đồng bọn dọn dẹp toàn bộ trang thiết bị trong căn hộ 3.10 chuyển lên căn hộ 5.10 để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Khám xét các căn hộ nghi vấn, Công an Tp.HCM thu giữ nhiều dụng cụ dùng đề sử dụng trái phép chất ma túy. Từ đây, hành vi của Hùng, Phúc và đồng bọn bị phát hiện và tất cả bị bắt để điều tra về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Mua dâm người chưa thành niên; Môi giới mại dâm.

Tại cơ quan điều tra và tại tòa, bị cáo Hùng không thừa nhận việc nhờ Vi môi giới mua dâm, quan hệ tình dục với thiếu nữ 15 tuổi và nạn nhân tử vong, cũng như việc sử dụng ma túy. Về kết quả xét nghiệm máu xác định Hùng dương tính với nhiều chất ma túy, người này cho rằng có thể liên quan thuốc điều trị bệnh đã dùng trước đó.

Còn các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi phạm tội, mong được pháp luật khoan hồng.

Sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, phạm tội có tổ chức nên cần xử lý nghiêm.

Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Phạm Văn Hùng tổng mức án 22 năm tù về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Mua dâm người chưa thành niên.

Bị cáo Đỗ Tấn Phúc (36 tuổi) bị phạt 17 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng vụ án, Phạm Phương Vi bị phạt 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý và Môi giới mại dâm. Một nữ bị cáo chưa thành niên bị phạt 12 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Môi giới mại dâm.

11 bị cáo khác bị phạt từ 12-17 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài mức án hình sự, tòa còn tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường tổng cộng 560 triệu đồng các phí tổn cho gia đình nạn nhân.