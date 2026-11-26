Hoạt động kiểm tra sau thông quan của cơ quan hải quan là một trong những bước quan trọng xác minh tính chính xác của doanh nghiệp trong khai báo và tuân thủ pháp luật. Hoạt động này cũng sẽ ảnh hưởng đến báo cáo kết quả kinh doanh nếu doanh nghiệp bị truy thu thuế.

Từ kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thương mại, ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc Thương mại toàn cầu của Ernst & Young Consulting Việt Nam (EY Việt Nam), cho biết, không ít tổng giám đốc hay giám đốc tài chính ngỡ ngàng khi nhận quyết định truy thu thuế lên tới 10 tỷ, 20 tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ đồng từ những lý do hết sức đơn giản mà họ chưa từng lường trước.

Đáng chú ý, không ít vi phạm dẫn đến số tiền phạt và truy thu khổng lồ này không bắt nguồn từ hành vi cố ý gian lận thuế mà xuất phát từ sự thiếu sót trong quy trình vận hành như đăng ký chậm, đăng ký sai hoặc kê khai thiếu thông tin.

Sự bất cân xứng giữa một lỗi hành chính nhỏ và hậu quả tài chính nặng nề đối với doanh nghiệp là hồi chuông cảnh báo cho công tác quản trị rủi ro hiện đại, ông Hưng phân tích tại Hội thảo chuyên đề “Chính sách xuất nhập khẩu – Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp” do Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức ngày 25/11.

Ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc Thương mại toàn cầu của Ernst & Young Consulting Việt Nam. Ảnh: TL

Lỗi đăng ký không đúng, không đầy đủ

Chia sẻ tại hội thảo, ông Hưng cho biết, một trong những lỗi nhiều doanh nghiệp mắc phải nằm ở sự chênh lệch giữa năng lực sản xuất đăng ký trên giấy phép và thực tế vận hành.

Đơn cử, khi doanh nghiệp đăng ký công suất trên giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký kính doanh là 70 triệu sản phẩm/năm nhưng thực tế sản xuất đạt 80 - 90 triệu sản phẩm mà quên không làm thủ tục điều chỉnh đăng ký, cơ quan hải quan sẽ tính toán phần sản lượng chênh lệch không đăng ký này để tính lại nghĩa vụ thuế.

Bên cạnh đó, việc quản lý công cụ dụng cụ cũng có thể mắc lỗi và có rủi ro bị truy thu lớn.

Theo thông lệ kế toán, các công cụ dụng cụ thường được phân bổ hoặc hạch toán thẳng vào chi phí trong kỳ và không còn xuất hiện trên số dư tài sản. Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý nhà nước, toàn bộ hàng hóa nhập khẩu này cần được tiếp tục theo dõi chặt chẽ về mặt lượng. Doanh nghiệp không làm thủ tục báo cáo hủy, thanh lý hoặc chứng minh được sự tồn tại thực tế của tài sản thì có thể bị truy thu từ 2 - 10 tỷ đồng.

Ngay cả hệ thống kỹ thuật như camera giám sát tại các doanh nghiệp chế xuất cũng có thể là lỗ hổng khiến doanh nghiệp bị truy thu thuế.

Ông Hưng lý giải, trường hợp nhân viên kỹ thuật tự ý nâng độ phân giải camera từ HD lên Full HD làm dung lượng ổ cứng chỉ còn lưu trữ được 6 - 7 tháng thay vì 12 tháng theo quy định, toàn bộ khoảng thời gian 4 – 5 tháng thiếu hụt dữ liệu hình ảnh sẽ bị cơ quan chức năng xem xét tính thuế cho lượng hàng tương ứng.

Rủi ro từ mã HS, trị giá hải quan và quy tắc xuất xứ

Danh mục mã HS cho hàng hóa xuất, nhập khẩu hiện có khoảng 5.000 phân nhóm và hơn 11.000 mã hàng 8 số trong khi có hàng chục ngàn sản phẩm mới ra đời. Điều này dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không tránh khỏi sự lúng túng trong việc xác định mã HS, từ đó dẫn đến nguy cơ bị áp lại mã mới sau biên độ kiểm tra 5 năm, kéo theo nghĩa vụ nộp bổ sung tiền thuế chênh lệch.

Nguy hiểm hơn, việc sai lệch mã HS còn làm thay đổi bản chất của quy tắc chuyển đổi mã số hàng hóa (CTH), dẫn đến chứng nhận xuất xứ (C/O) bị bác bỏ và mất toàn bộ ưu đãi thuế quan.

Ông Hưng cho biết, thực tế đã ghi nhận trường hợp cơ quan hải quan nước ngoài sang Việt Nam để điều tra doanh nghiệp FDI vì nghi ngờ sai mã HS dẫn đến sai xuất xứ khi xuất khẩu.

Về trị giá hải quan, các doanh nghiệp thương mại và các tập đoàn sản xuất lớn thường mắc lỗi ở các khoản phải cộng thêm vào trị giá tính thuế, đơn cử như chi phí tài trợ khuôn mẫu hoặc phí bản quyền. Đã có vụ việc doanh nghiệp tại Việt Nam chi trả tiền khuôn cho nhà sản xuất ở nước ngoài nhưng không cộng chi phí này vào trị giá nguyên liệu nhập khẩu, dẫn đến vụ truy thu lên tới gần 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bút toán điều chỉnh giá chuyển nhượng vào cuối năm tài chính giữa công ty mẹ và công ty con nhằm cân đối báo cáo tài chính cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ kê khai lại và nộp thêm thuế hải quan tại Việt Nam.

Hội thảo chuyên đề "Chính sách xuất nhập khẩu – Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp” do Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức ngày 25/11 thu hút 200 doanh nghiệp tham dự. Ảnh: TL

Vai trò "nhạc trưởng" của nhà quản trị

Theo chuyên gia về thương mại của EY Việt Nam, nguyên nhân sâu xa của những án phạt nặng nề xuất phát từ tư duy quản trị phân mảnh. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp vẫn mặc định rằng công tác đối ứng hải quan là trách nhiệm riêng của phòng xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, số liệu báo cáo quyết toán hải quan lại được xây dựng trực tiếp từ sổ sách kế toán, dữ liệu kho và định mức thực tế từ bộ phận sản xuất. Kế toán quản lý về mặt giá trị trong khi hải quan quản lý về mặt lượng và nghĩa vụ nợ thuế.

Sự thiếu kết nối và chia sẻ thông tin giữa bốn phòng ban (xuất nhập khẩu, kế toán, kho và sản xuất) sẽ tạo ra những khoảng hở dữ liệu không thể giải trình. “Lãnh đạo doanh nghiệp phải đóng vai trò nhạc trưởng điều phối, yêu cầu thực hiện đối chiếu dữ liệu định kỳ hàng tháng thay vì dồn vào cuối năm”, ông Hưng lưu ý.

Để bảo vệ doanh nghiệp trước các rủi ro tài chính, ông Hưng khuyến nghị, ban lãnh đạo doanh nghiệp cần chủ động xây dựng cơ chế tự rà soát nội bộ trước mốc kiểm tra định kỳ.

Theo quy định pháp luật, mọi điều chỉnh và khắc phục sai sót chỉ có hiệu lực pháp lý khi được thực hiện trước thời điểm cơ quan chức năng ban hành quyết định kiểm tra. Do đó, việc tự phát hiện và kê khai bổ sung sớm sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các chế tài xử phạt hành chính và tiền chậm nộp nặng nề.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên cân nhắc sử dụng các đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập bên ngoài để đánh giá rủi ro. Việc để nhân viên tự rà soát lại công việc của chính mình thường vướng vào bẫy "tự kiểm tra", khiến họ không thể phát hiện ra những lỗ hổng do chính mình tạo ra.

Cuối cùng, nhà quản trị cần đặc biệt lưu ý tính thời hạn giải trình theo ngày dương lịch (bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần và lễ tết), đồng thời, chủ động kiến nghị cơ quan quản lý để tránh tình trạng doanh nghiệp phải chịu kiểm tra chồng chéo giữa thuế và hải quan trong cùng một năm gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh.