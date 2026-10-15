Ăn trứng suốt 12 tuần, người đàn ông mắc gan nhiễm mỡ nhận kết quả bất ngờ

Một nghiên cứu lâm sàng vừa được công bố trên chuyên san y khoa hàng đầu đã ghi nhận trường hợp điều trị thành công bệnh lý chuyển hóa phức tạp bằng một phương pháp dinh dưỡng ăn trứng từng gây tranh cãi.

NỘI DUNG: 1. Áp lực từ hội chứng chuyển hóa 2. Phác đồ dinh dưỡng ăn trứng nguyên quả 3. Kết quả sau 12 tuần ăn trứng

1. Áp lực từ hội chứng chuyển hóa

Theo báo cáo được đăng tải trên The American Journal of Clinical Nutrition, một bệnh nhân nam trung niên từng rơi vào khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng khi cùng lúc đối mặt với tình trạng béo phì độ hai, hội chứng chuyển hóa nặng và nguy cơ tiền đái tháo đường.

Trong suốt thời gian dài, người bệnh liên tục áp dụng các chế độ kiêng khem khắt khe, loại bỏ hầu như toàn bộ chất béo và thực phẩm giàu cholesterol theo kinh nghiệm truyền miệng nhằm giảm cân và hạ mỡ nội tạng. Tuy nhiên, các chỉ số đường huyết, men gan và mỡ trong máu vẫn không ngừng leo thang, kèm theo tình trạng mệt mỏi kéo dài do cơ thể thiếu hụt dưỡng chất thiết yếu.

Sau 12 tuần ăn trứng nguyên quả, người đàn ông gan nhiễm mỡ, béo phì đã có thay đổi tích cực về các chỉ số. Ảnh minh họa: Thùy Linh.

2. Phác đồ dinh dưỡng ăn trứng nguyên quả

Trước tình trạng bệnh không có dấu hiệu cải thiện, ê-kíp bác sĩ dinh dưỡng và chuyên gia chuyển hóa đã tiến hành đánh giá lại toàn diện phác đồ điều trị. Thay vì tiếp tục ép bệnh nhân theo đuổi việc kiêng khem cực đoan, các chuyên gia thiết kế một chế độ ăn uống khoa học kết hợp kiểm soát nghiêm ngặt lượng calo nạp vào hằng ngày.

Điểm đột phá trong phác đồ này là việc đưa trứng nguyên quả vào bữa ăn sáng đều đặn trong suốt 12 tuần liên tiếp. Giải thích về quyết định này, các chuyên gia cho biết lòng đỏ trứng chứa hàm lượng lớn các dưỡng chất đặc biệt như choline và lecithin, đóng vai trò hạt nhân trong việc thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo tại gan và cải thiện độ nhạy của insulin.

3. Kết quả sau 12 tuần ăn trứng

Chỉ sau ba tháng kiên trì tuân thủ chế độ ăn trứng mới dưới sự theo dõi sát sao của y bác sĩ, người bệnh quay lại cơ sở y tế để kiểm tra tổng quát. Kết quả siêu âm và xét nghiệm chuyên sâu khiến cả hội đồng điều trị ngỡ ngàng:

Độ nhạy insulin của cơ thể tăng lên rõ rệt, giúp kiểm soát đường huyết ổn định hơn rất nhiều. Đặc biệt, tình trạng gan nhiễm mỡ độ hai trước đó đã thuyên giảm đáng kể, kết hợp với việc các chỉ số viêm toàn thân hạ xuống mức an toàn. Cân nặng và lượng mỡ thừa của bệnh nhân cũng giảm đi trông thấy mà không hề gây ra tình trạng suy kiệt cơ bắp.

Từ ca bệnh thực tế này, các chuyên gia y khoa quốc tế đưa ra khuyến cáo quan trọng cho người bệnh gan nhiễm mỡ, béo phì:

Không kiêng khem mù quáng: Việc loại bỏ hoàn toàn các nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng như ăn trứng chỉ vì sợ cholesterol đôi khi mang lại tác dụng ngược, khiến quá trình chuyển hóa của gan thêm phần trì trệ.

Cần có sự hướng dẫn chuyên môn: Mọi sự thay đổi về chế độ dinh dưỡng trong điều trị bệnh lý mạn tính đều cần dựa trên cơ sở khoa học vững chắc và có sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa.

Để cải thiện tình trạng thừa cân, béo phì, nam giới nên điều chỉnh lối sống và xây dựng những thói quen sinh hoạt lành mạnh. Ảnh minh họa AI.

ThS.BSCKII Nguyễn Trần Thành (Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện 19-8) cho biết: Béo phì xảy ra khi lượng mỡ tích tụ trong cơ thể vượt ngưỡng bình thường, có thể tập trung ở một số vùng hoặc phân bố trên toàn cơ thể. Chỉ số khối cơ thể (BMI) thường được sử dụng để đánh giá tình trạng này, tính bằng cân nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (m). Theo ngưỡng phân loại được nêu trong tài liệu, BMI từ 25 trở lên được xem là béo phì.

Ở nam giới, thừa cân và béo phì có thể ảnh hưởng đến cả số lượng, chất lượng tinh trùng, chức năng sinh lý và khả năng sinh sản. Không chỉ vậy, tình trạng này còn làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch, các vấn đề về xương khớp và tăng huyết áp. Vì vậy, kiểm soát cân nặng, duy trì chỉ số BMI phù hợp là một trong những biện pháp giúp nam giới bảo vệ sức khỏe tổng thể và sức khỏe sinh sản.

Bác sĩ Thành khuyến cáo để cải thiện tình trạng thừa cân, béo phì, nam giới nên điều chỉnh lối sống và xây dựng những thói quen sinh hoạt lành mạnh:

Duy trì vận động thường xuyên: Lựa chọn hình thức tập luyện phù hợp với thể trạng, thực hiện đều đặn và kết hợp nghỉ ngơi hợp lý để nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần.

Hạn chế chất kích thích: Tránh hoặc giảm sử dụng rượu bia, thuốc lá và các chất có hại cho sức khỏe.

Điều chỉnh chế độ ăn: Hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, chất béo, đồ ăn chế biến sẵn và nước ngọt có gas; ưu tiên chế độ ăn cân đối, đa dạng thực phẩm.