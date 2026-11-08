Ăn trứng kiểu này, người đàn ông suýt hoại tử ruột

Theo báo cáo được công bố trên World Journal of Gastrointestinal Surgery (Tạp chí Phẫu thuật Tiêu hóa Thế giới), một nam thanh niên 22 tuổi đã được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng đau quặn bụng dữ dội từng cơn, nôn mửa liên tục không kiểm soát, bụng chướng căng cứng như đá.

Các bác sĩ ban đầu nghi ngờ bệnh nhân bị tắc ruột cơ học do dính ruột hoặc viêm ruột cấp tính. Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) và nội soi ổ bụng khiến toàn bộ ê-kíp điều trị phải sững sờ: Xuất hiện một khối bã thức ăn (bezoar) có kích thước khổng lồ, kết dính đặc quánh, kẹt chặt ngay tại đoạn nối từ dạ dày xuống ruột non, gây tắc nghẽn hoàn toàn lưu thông tiêu hóa và khiến các mô xung quanh bắt đầu có dấu hiệu thiếu máu cục bộ.

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh nhân đã được phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp để bóc tách và lấy khối bã thức ăn ra ngoài nhằm bảo toàn đoạn ruột khỏi nguy cơ hoại tử.

Khi bác sĩ khai thác sâu về chế độ dinh dưỡng, nguyên nhân thực sự mới lộ diện.

Ảnh minh họa.

Vì muốn nhanh chóng tăng cơ bắp theo các hướng dẫn lan truyền trên mạng xã hội, bệnh nhân đã duy trì thói quen ăn trứng từ 10 - 15 quả trứng (chủ yếu là ăn trứng luộc lòng đào hoặc trứng tái mỗi ngày trong suốt thời gian dài.

Các chuyên gia tiêu hóa cho biết, lòng đỏ trứng chứa hàm lượng protein cô đặc và chất béo cao. Khi ăn trứng với số lượng lớn và chưa được nấu chín kỹ hoặc không được nhai kỹ kết hợp với việc thiếu hụt chất xơ và nước, các thành phần này sẽ không thể tiêu hóa hoàn toàn. Chúng liên kết với dịch vị và các mảnh vụn thức ăn khác để tạo thành một khối kết dính rắn chắc như bê tông trong đường tiêu hóa, gây tắc ruột cấp tính vô cùng nguy hiểm.

Ảnh minh họa.

Từ ca bệnh hi hữu trên, các bác sĩ đưa ra khuyến cáo đối với những người tập luyện thể hình hoặc có ý định thay đổi chế độ ăn uống:

-Không lạm dụng thực phẩm cực đoan: Việc ăn số lượng lớn một loại thực phẩm (đặc biệt là ăn trứng tái, ăn trứng lòng đào) trong thời gian ngắn không những không giúp tăng cường thể lực mà còn tàn phá hệ tiêu hóa nghiêm trọng.

-Xây dựng thực đơn khoa học: Mọi chế độ dinh dưỡng nhằm mục đích tăng cơ hay giảm cân đều cần phải cân đối đầy đủ các nhóm chất, đảm bảo thực phẩm được nấu chín kỹ và kết hợp uống đủ nước để hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Thị Thủy (Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hữu Nghị) cho biết: Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp nguồn protein chất lượng cao cho cơ thể.

Tuy nhiên, để tận dụng lợi ích của thực phẩm này, cần chú ý đến lượng ăn, phương pháp chế biến và cách kết hợp với các nhóm thực phẩm khác. Những người đang mắc bệnh lý nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn khẩu phần phù hợp.

Nên ăn bao nhiêu quả trứng trong một tuần? Thực phẩm, dù tốt đến mức nào, cũng cần được tiêu thụ với mức độ vừa phải để đảm bảo lợi ích sức khỏe tốt nhất. Đối với việc ăn trứng, cần chú ý đến số lượng và cách ăn sao cho đúng. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể: -Người trưởng thành Dù trứng có chứa cholesterol, nhưng đối với người trưởng thành khỏe mạnh, việc ăn trứng không gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Mỗi ngày, bạn có thể ăn tối đa một quả và duy trì đều đặn trong cả tuần. -Người cao tuổi Những người lớn tuổi có sức khỏe ổn định cũng có thể ăn một quả trứng mỗi ngày. Tuy nhiên, cần xem xét điều kiện sức khỏe cá nhân để điều chỉnh lượng tiêu thụ sao cho phù hợp. -Phụ nữ mang thai Với thể trạng tốt, mẹ bầu có thể ăn từ 3 đến 4 quả trứng mỗi tuần. Tuy nhiên, nếu gặp các vấn đề như tiểu đường hoặc các vấn đề sức khỏe trong thai kỳ, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quyết định lượng trứng tiêu thụ. -Người bệnh Người mắc tiểu đường type 2: Nên ăn tối đa 1 quả trứng mỗi ngày và không quá 5 quả trong một tuần. Bệnh nhân tim mạch hoặc có nguy cơ mắc bệnh tim: Nếu áp dụng chế độ ăn ít chất béo bão hòa, có thể ăn tối đa 7 quả trứng mỗi tuần. Trường hợp duy trì chế độ ăn bình thường, chỉ nên ăn từ 3 đến 4 quả trứng mỗi tuần, với tối đa 4 lòng đỏ. Người có chỉ số cholesterol LDL cao: Có thể ăn 1 quả mỗi ngày liên tục trong 7 ngày. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe tốt hơn, nên giới hạn chỉ 4 quả mỗi tuần. Người mắc rối loạn chuyển hóa: Nên ăn ít hơn 6 quả trứng mỗi tuần. -Đối với trẻ em Trẻ từ 6-7 tháng tuổi: Mỗi tuần nên ăn từ 2 đến 3 bữa trứng, mỗi bữa chỉ dùng nửa lòng đỏ. Trẻ từ 8-12 tháng tuổi: Không nên ăn quá 4 lòng đỏ mỗi tuần, mỗi lần chỉ ăn 1 lòng đỏ. Trẻ từ 1-2 tuổi: Tuần tối đa ăn từ 3 đến 4 quả trứng. Trẻ từ 2 tuổi trở lên: Có thể ăn tối đa 1 quả trứng mỗi ngày.