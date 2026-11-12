Ăn trứng gà mỗi sáng suốt 9 năm, người phụ nữ 66 tuổi bất ngờ khi đi khám

Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, bà Vương (66 tuổi, sống tại Đài Loan, Trung Quốc) bàng hoàng không tin vào mắt mình. Chỉ số mỡ máu của bà tăng ở mức báo động, cholesterol xấu (LDL) chạm mốc 4.8 mmol/L. Nghiêm trọng hơn, kết quả siêu âm cho thấy một mảng xơ vữa lớn đã hình thành trong động mạch cảnh, hẹp cả đường lưu thông máu lên não.

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Nằm trên giường bệnh, người phụ nữ này không khỏi hoang mang: "Bác sĩ ơi, có nhầm lẫn gì không? Suốt 9 năm nay, sáng nào tôi cũng kiên trì ăn 2 quả trứng để bồi bổ. Ai cũng bảo trứng là siêu thực phẩm bổ dưỡng, tại sao tôi lại ra nông nỗi này?".

Sau khi khai thác thói quen sinh hoạt và chế độ ăn của bệnh nhân, vị bác sĩ thở dài: "Trứng không có lỗi, sao bà lại chế biến và kết hợp ăn uống như thế suốt 9 năm rồi khó chịu cũng không đi khám?".

Hóa ra, sai lầm không phải ở quả trứng mà ở cách chế biến của bà Vương. Khi bà 57 tuổi, tức là 9 năm trước, bà ngất xỉu sau một lần làm việc quá sức lại đang ăn chay kéo dài. Vị bác sĩ tại phòng khám địa phương nhắc nhở rằng cơ thể bà thiếu protein, cũng hơi thiếu máu nên gợi ý một số món ăn, trong đó có trứng. Nào ngờ, sau khi tự tìm hiểu, bà Vương tự cảm thấy trứng gà là thực phẩm giàu protein chất lượng cao, "bổ trăm đường" lại không gây "ngán" như thịt nên quyết định ăn đều đặn 2 quả mỗi sáng.

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Suốt 9 năm qua, thay vì luộc hay hấp, bà Vương đều bắc chảo tràn ngập dầu để chiên giòn 2 quả trứng. Bữa sáng quen thuộc của bà luôn là 2 quả trứng chiên ăn kèm một bát cháo trắng và đĩa rau củ muối chua.

Bác sĩ điều trị của bà Vương chỉ ra rằng, cấu trúc của trứng rất dễ "hút" chất béo. Việc ăn 2 quả trứng chiên ngập dầu đồng nghĩa với việc bà Vương đã nạp vào cơ thể lượng dầu lớn ngay khi vừa ngủ dậy.

Bữa sáng ngập chất béo biến tính, kết hợp cùng cháo trắng (vốn làm tăng đường huyết nhanh) và rau muối chua (giàu natri) đã tạo thành một "combo" tàn phá mạch máu.

Không dừng lại ở lượng dầu dư thừa, nguyên nhân cốt lõi khiến bác sĩ phải giật mình còn nằm ở dạng chất béo mà bà Vương nạp vào cơ thể mỗi sáng.

Khi chế biến trứng ở nhiệt độ cao như chiên, rán hay bác trong chảo dầu, cấu trúc dinh dưỡng của lòng đỏ bị biến tính, tạo ra một lượng lớn cholesterol bị oxy hóa. Khác với cholesterol tự nhiên trong thực phẩm, loại cholesterol bị biến tính do nhiệt độ này có khả năng tấn công và tàn phá lớp nội mạc mạch máu vô cùng "tàn khốc". Chúng dễ dàng bám dính vào thành mạch, kích hoạt phản ứng viêm và đẩy nhanh tốc độ hình thành các mảng xơ vữa.

Thêm vào đó, việc ăn uống lệch lạc khiến bà Vương rơi vào cái bẫy thiếu hụt dinh dưỡng. Nhiều người cao tuổi tưởng ăn 2 quả trứng là đã đủ đạm, nhưng thực chất một quả trứng chỉ cung cấp khoảng 6g protein. Một bữa sáng giàu mỡ, thiếu xơ, còn bữa trưa và tối chỉ ăn qua loa cháo mì đã khiến cơ thể bà bị teo cơ, khả năng chuyển hóa lipid ngày càng suy giảm.

Nguy hiểm hơn khi bà cho rằng mình ăn uống lành mạnh nên không chịu đi khám sức khỏe định kỳ. Đến khi cơn đau đầu, mất ngủ, sự suy giảm trí nhớ, tê bì tay chân ảnh hưởng tới cuộc sống, thậm chí thỉnh thoảng bị ngất bất ngờ bà mới chịu đến bệnh viện. Hiểu ra tất cả, bà bật khóc trong hối hận.

Sai lầm phổ biến cần tránh khi ăn trứng vào bữa sáng Ăn quá nhiều trứng trong một bữa Nhiều người cho rằng trứng bổ nên ăn càng nhiều càng tốt, đặc biệt vào buổi sáng. Thực tế, nhu cầu protein của cơ thể mỗi ngày có giới hạn. Việc ăn 3 - 4 quả trứng trong một bữa không giúp tăng hấp thu dinh dưỡng mà còn gây quá tải cho hệ tiêu hóa. Lượng protein dư thừa có thể khó tiêu, gây đầy hơi, khó chịu. Ngoài ra, lòng đỏ trứng chứa cholesterol. Dù cholesterol trong thực phẩm không hoàn toàn gây hại, nhưng tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch ở một số đối tượng nguy cơ. Ăn trứng sống hoặc chưa chín kỹ Một số người có thói quen ăn trứng sống hoặc trứng lòng đào vì cho rằng giữ được nhiều dinh dưỡng hơn. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn, đặc biệt là Salmonella. Vi khuẩn này có thể gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như tiêu chảy, nôn, sốt. Trường hợp nặng có thể dẫn đến mất nước hoặc biến chứng nguy hiểm, nhất là ở trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có miễn dịch yếu. Ngoài ra, protein trong trứng sống khó tiêu hóa hơn so với trứng đã nấu chín. Do đó, ăn trứng chín kỹ vẫn là lựa chọn an toàn và tối ưu cho hấp thu dinh dưỡng. Ăn trứng ngay khi bụng đói Ăn trứng khi vừa thức dậy, lúc dạ dày còn trống, có thể gây khó chịu ở một số người. Khi đó, axit dạ dày tiết ra nhiều, kết hợp với lượng protein cao trong trứng có thể gây đầy bụng, ợ hơi hoặc trào ngược. Ngoài ra, khi chưa có thực phẩm khác trong dạ dày, hệ tiêu hóa có thể hoạt động kém hiệu quả hơn, khiến việc tiêu hóa protein trở nên khó khăn. Giải pháp là nên ăn trứng cùng với các thực phẩm khác như bánh mì, ngũ cốc, rau xanh hoặc trái cây để cân bằng dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Ưa chuộng trứng chiên nhiều dầu mỡ Trứng chiên là món ăn phổ biến nhưng không phải lựa chọn tối ưu cho sức khỏe, đặc biệt khi chiên ở nhiệt độ cao và dùng nhiều dầu. Quá trình chiên có thể làm giảm một phần vitamin nhạy cảm với nhiệt. Đồng thời, dầu mỡ khi đun nóng lâu có thể tạo ra các hợp chất không có lợi cho sức khỏe tim mạch. Về khả năng hấp thu dinh dưỡng, trứng luộc hoặc hấp được đánh giá cao nhất. Trứng chiên kỹ có tỷ lệ hấp thu thấp hơn do biến đổi cấu trúc protein và chất béo. Do đó, nên ưu tiên các phương pháp chế biến như luộc, hấp hoặc chần để đảm bảo dinh dưỡng và hạn chế chất béo không cần thiết.