Ăn trái cây trước hay sau bữa cơm tốt hơn?

Trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và nhiều hợp chất có lợi cho cơ thể. Điều quan trọng hơn thời điểm ăn là tổng lượng trái cây trong ngày, loại trái cây được lựa chọn và khẩu phần phù hợp.

Ăn trái cây trước bữa cơm có tốt không?

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Ăn một lượng trái cây vừa phải trước bữa cơm có thể phù hợp với một số người, đặc biệt nếu lựa chọn những loại giàu chất xơ. Chất xơ có thể giúp tạo cảm giác no, từ đó hạn chế việc ăn quá nhiều trong bữa chính.

Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều trái cây trước bữa cơm, đặc biệt là các loại có lượng đường tự nhiên cao, bạn có thể cảm thấy nhanh no và ăn ít hơn các nhóm thực phẩm cần thiết khác.

Với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, một số loại trái cây có vị chua cũng có thể gây cảm giác khó chịu nếu ăn khi bụng đói. Vì vậy, không nên áp dụng một cách máy móc rằng cứ ăn trái cây trước bữa cơm là tốt hơn.

Ăn trái cây sau bữa cơm thì sao?

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Ăn trái cây sau bữa cơm cũng không phải là thói quen xấu đối với người khỏe mạnh. Trái cây không bị “lên men” hay mất chất chỉ vì được ăn sau bữa chính như một số quan niệm thường lan truyền.

Tuy nhiên, nếu vừa ăn một bữa quá no lại tiếp tục ăn thêm một lượng lớn trái cây, bạn có thể cảm thấy đầy bụng hoặc khó chịu. Đặc biệt, những người dễ bị đầy hơi nên chú ý đến khẩu phần và loại trái cây mình lựa chọn.

Nếu muốn ăn trái cây sau bữa cơm, có thể dùng một phần vừa phải thay vì ăn quá nhiều cùng lúc.

Vậy nên ăn trái cây lúc nào?

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Với đa số người khỏe mạnh, không có một thời điểm duy nhất được xem là “tốt nhất” để ăn trái cây. Bạn có thể ăn vào bữa phụ, trước hoặc sau bữa chính tùy theo thói quen, mức độ đói và khả năng tiêu hóa.

Một cách đơn giản là chia trái cây thành các phần nhỏ trong ngày thay vì ăn một lượng lớn cùng lúc. Chẳng hạn, có thể dùng trái cây vào giữa buổi sáng hoặc buổi chiều thay cho các món ăn vặt nhiều đường.

Quan trọng nhất vẫn là ưu tiên trái cây nguyên miếng thay vì nước ép, lựa chọn đa dạng nhiều loại khác nhau và kiểm soát khẩu phần phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

Những người mắc bệnh tiểu đường, đang cần kiểm soát đường huyết hoặc có vấn đề về tiêu hóa nên chú ý hơn đến loại trái cây, lượng ăn và thời điểm sử dụng. Trong trường hợp có chế độ ăn đặc biệt do bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn, nên ưu tiên thực hiện theo kế hoạch đã được tư vấn.

Nhìn chung, câu hỏi “ăn trái cây trước hay sau bữa cơm tốt hơn?” không có một đáp án giống nhau cho tất cả mọi người. Thay vì quá chú trọng vào việc ăn trước hay sau, hãy quan tâm đến chất lượng bữa ăn, khẩu phần và tổng lượng trái cây được tiêu thụ trong ngày.