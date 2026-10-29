Ăn trái cây sai cách, người đàn ông suy giảm chức năng thận nhanh chóng

Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Trung Quốc) chia sẻ trên trang cá nhân về một người đàn ông 60 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh thận giai đoạn sớm. Tin rằng vitamin C, chất xơ và các hợp chất thực vật trong trái cây có thể bảo vệ thận, người này giảm lượng protein (thịt, trứng, sữa...) xuống mức tối thiểu, đồng thời dùng hoa quả trong bữa ăn chính.

Do răng yếu, ông thường xuyên xay trái cây thành nước ép cô đặc. Khi xem phim, ông ăn nửa gói trái cây sấy không đường. Ông cũng thường chọn những loại quả ngọt như xoài, vải và dứa. Khi trái cây bị mốc, ông chỉ cắt bỏ phần có đốm đen rồi tiếp tục ăn.

Chỉ sau 3 tháng, nồng độ axit uric trong máu tăng vọt, tình trạng protein niệu nghiêm trọng hơn, mức lọc cầu thận giảm, khiến ông suýt tiến triển đến bệnh thận giai đoạn 4.

Ăn quá nhiều trái cây có thể gây hại cho cơ thể. Ảnh: Ban Mai

Theo bác sĩ Hồng, tiêu thụ quá nhiều fructose (đường trái cây) có thể làm tăng sản sinh axit uric và kích hoạt phản ứng viêm. Về lâu dài, tình trạng này có thể gây co mạch máu thận và xơ hóa ống thận.

Bác sĩ Hồng chỉ ra 5 sai lầm khi ăn trái cây mà mọi người cần tránh:

1. Ăn quá nhiều

Tiêu thụ quá nhiều fructose trong thời gian ngắn khiến cơ thể phải xử lý lượng đường lớn, tăng gánh nặng chuyển hóa và có thể khiến nồng độ axit uric trong máu lên nhanh. Khi axit uric tăng cao, thận phải hoạt động nhiều hơn để đào thải chất này qua nước tiểu. Nếu tình trạng kéo dài, nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng thận có thể tăng lên, đặc biệt ở những người đã mắc bệnh thận hoặc có chức năng thận suy giảm.

2. Ép trái cây lấy nước

Nước ép khiến mọi người dễ tiêu thụ lượng trái cây nhiều hơn chỉ trong một lần uống. Việc lọc bỏ chất xơ cũng khiến fructose được hấp thu nhanh, làm tăng nguy cơ nạp quá nhiều đường mà chúng ta không nhận ra.

3. Ăn trái cây sấy khô

Quá trình sấy làm mất nước, khiến đường trong trái cây cô đặc hơn. Ngay cả sản phẩm không thêm đường, một lượng nhỏ trái cây sấy vẫn có thể chứa lượng đường tương đương nhiều lần khẩu phần trái cây tươi.

4. Chỉ chọn trái cây quá ngọt

Thường xuyên tiêu thụ các loại quả có hàm lượng đường cao có thể khiến cơ thể tiếp nhận quá nhiều fructose, góp phần kích thích phản ứng viêm ở thận.

5. Ăn trái cây chưa chín hoặc quá chín nẫu, hư hỏng

Trái cây chưa chín có thể chứa hàm lượng tannin cao. Với trái cây bị mốc, việc cắt bỏ phần hư hỏng bên ngoài không bảo đảm loại bỏ được độc tố nấm mốc đã lan vào bên trong. Những độc tố này có thể gây độc cho thận.