An Trạch phát triển kinh tế, nâng chất nông thôn mới

Nâng giá trị sản xuất nông nghiệp

Trong 9 tháng năm 2026, thuỷ sản tiếp tục là lĩnh vực kinh tế chủ lực của xã An Trạch. Toàn xã có 9.117 ha nuôi trồng thuỷ sản, sản lượng đạt 15.345 tấn, bằng 80,76% kế hoạch năm, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu là các mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp, cùng tôm siêu thâm canh, nuôi cá và các loại thuỷ sản khác.

Để nâng hiệu quả sản xuất, xã phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức 16 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật nuôi tôm, cua, thu hút 466 lượt người tham dự.

Từ thực tế sản xuất, địa phương xác định ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nhân rộng mô hình phù hợp và chủ động phòng, chống dịch bệnh là những giải pháp quan trọng nhằm giảm rủi ro, nâng năng suất.

Ông Nguyễn Thanh Dân (giữa), hộ cận nghèo ở ấp Hiệp Vinh, được cán bộ địa phương hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ phát triển sinh kế.

Ông Đặng Minh Pháp, Chủ tịch UBND xã An Trạch, cho biết: “Xã tập trung phát triển các mô hình sản xuất phù hợp điều kiện địa phương, nhất là tôm - lúa, tôm - cua - cá. Đồng thời, tăng cường tập huấn kỹ thuật, củng cố hợp tác xã và hỗ trợ người dân phát triển sản phẩm OCOP, nâng cao giá trị sản xuất”.

Cùng với sản xuất, địa phương chú trọng phát triển kinh tế hợp tác và chế biến để nâng giá trị nông sản. Toàn xã hiện có 4 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn 3 sao.

Tại ấp Ba Mến, Hợp tác xã Dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản Ba Mến vừa tham gia sản xuất, vừa chế biến các sản phẩm từ tôm, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương.

Bà Trần Thị Thanh Phương, thành viên Hợp tác xã Dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản Ba Mến, cho biết, vào mùa thu hoạch, cơ sở thuê khoảng 5-6 lao động, mỗi người làm từ 7-10 ngày/tháng, với tiền công từ 150.000-200.000 đồng/người/ngày. Riêng sản phẩm chả tôm, mỗi tháng cơ sở chế biến khoảng 50-70 kg, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.

Bà Trần Thị Thanh Phương, thành viên Hợp tác xã Dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản Ba Mến, giới thiệu các sản phẩm OCOP của hợp tác xã với ông Đặng Văn Để, chuyên viên Phòng Kinh tế xã An Trạch.

Các mô hình kinh tế hợp tác và chế biến nông sản đang góp phần tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân. Đây cũng là hướng đi được địa phương chú trọng trong công tác giảm nghèo.

Hiện An Trạch còn 81 hộ nghèo, 401 hộ cận nghèo và 448 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ, xã tập trung phát triển sản xuất, tạo việc làm và huy động nguồn lực xã hội chăm lo nhà ở cho các hộ khó khăn.

Hạ tầng tạo động lực phát triển

Sản xuất phát triển cần được hỗ trợ bởi hệ thống hạ tầng đồng bộ. Vì vậy, An Trạch xác định phát triển giao thông nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, vừa phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hoá, vừa góp phần thay đổi diện mạo địa bàn.

Trong 9 tháng, xã nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng 10 dự án hạ tầng; vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng 7 cầu giao thông nông thôn với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, trong đó 6 cầu đã hoàn thành. Địa phương cũng hoàn thành xây dựng mới 4/4 tuyến đường giao thông nông thôn; duy tu, sửa chữa 66,8 km đường, đạt 111,3% kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Nhịn, Trưởng ấp Hiệp Vinh, cho biết: “Người dân rất đồng tình với các công trình giao thông được đầu tư trên địa bàn. Bà con cùng tham gia giữ gìn đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, góp sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới”.

Giao thông nông thôn được xã An Trạch quan tâm đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hoá.

Đến nay, An Trạch duy trì đạt 4/10 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới. Để tiếp tục nâng chất các tiêu chí, địa phương xác định giao thông, môi trường, thương mại, cơ sở vật chất thiết chế văn hoá và giảm nghèo là những nội dung cần tập trung nguồn lực.

Ông Giã Văn Xuyên, ấp Ba Mến, chăm sóc, cắt tỉa hàng rào cây xanh, góp phần giữ gìn cảnh quan nông thôn.

Thời gian tới, xã An Trạch tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình tôm - lúa, tôm - cua - cá; củng cố, phát triển hợp tác xã và hỗ trợ nông dân đăng ký, phát triển sản phẩm OCOP. Cùng với đó, vận động người dân tham gia xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư công.

Từ nâng hiệu quả sản xuất đến hoàn thiện hạ tầng, An Trạch đang tập trung tạo thêm sinh kế, nâng thu nhập và cải thiện điều kiện sống cho người dân. Sự kết hợp giữa nguồn lực Nhà nước, xã hội hoá và sự tham gia của người dân là cơ sở để địa phương tiếp tục nâng chất các tiêu chí, từng bước xây dựng nông thôn ngày càng phát triển, khởi sắc./.