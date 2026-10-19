Ăn tỏi mỗi ngày với mong muốn phòng bệnh, chuyên gia nhắc nhở 1 điều mà nhiều người hiểu sai

Theo bác sĩ Đậu Phan, Phó trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh, tác dụng kháng virus của allicin trong tỏi chủ yếu được ghi nhận qua nghiên cứu trên động vật hoặc trong phòng thí nghiệm.

Tỏi có thể được dùng làm gia vị trong các món rau, thịt, cá hoặc nước chấm. Không nên ăn quá nhiều tỏi sống mỗi ngày với kỳ vọng tăng miễn dịch, giảm mỡ máu hoặc ngăn ngừa ung thư.

Tỏi sống có vị cay và các hợp chất có thể gây kích ứng đường tiêu hóa. Ăn nhiều có khả năng dẫn đến nóng rát dạ dày, ợ nóng, đau bụng hoặc khó chịu, nhất là ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm và người cao tuổi.

Tỏi sống có vị cay và các hợp chất có thể gây kích ứng đường tiêu hóa. Ảnh minh họa

Người thường xuyên bị trào ngược dạ dày, viêm loét hoặc cảm thấy khó chịu sau khi ăn tỏi nên giảm lượng sử dụng, ưu tiên tỏi nấu chín và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Chuyên gia dinh dưỡng Whitney Stuart, nhà giáo dục về bệnh tiểu đường tại Mỹ, cho biết một số nghiên cứu ghi nhận tỏi có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp và mỡ máu. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào cách dùng, liều lượng và sức khỏe từng người.

Một số nghiên cứu cho thấy chế phẩm từ tỏi có thể giúp giảm huyết áp ở người tăng huyết áp. Dù vậy, kết quả chưa hoàn toàn đồng nhất và không thể khẳng định ăn tỏi tươi mang lại tác dụng tương tự.

Với cholesterol, một số bằng chứng cho thấy tỏi có khả năng cải thiện nhẹ các chỉ số mỡ máu ở một số nhóm người. Chưa có cơ sở khẳng định tỏi làm tan mảng xơ vữa hoặc đảo ngược tình trạng tắc nghẽn động mạch.

Đặc tính chống oxy hóa của các hợp chất trong tỏi cũng không có nghĩa ăn tỏi có thể ngăn ngừa hoàn toàn nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Tỏi không thể thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay bệnh nhiễm trùng.

Đặc tính chống oxy hóa của các hợp chất trong tỏi cũng không có nghĩa ăn tỏi có thể ngăn ngừa hoàn toàn nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Ảnh minh họa

Người sử dụng thuốc chống đông máu hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu nên hỏi bác sĩ nếu muốn ăn tỏi với lượng lớn hoặc dùng sản phẩm bổ sung chiết xuất từ tỏi, do nguy cơ chảy máu có thể tăng.

Người dùng cũng không nên tự sử dụng tỏi sống để chữa ho, cảm cúm hoặc nhiễm khuẩn. Khi triệu chứng kéo dài hoặc bất thường, người bệnh cần đi khám và điều trị phù hợp.

Hiện chưa có bằng chứng đủ mạnh cho thấy ăn tỏi trước bữa sáng hoặc khi bụng đói giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol tốt hơn những thời điểm khác.

Người khỏe mạnh có thể dùng tỏi trong chế độ ăn đa dạng. Nếu ăn sống, có thể đập dập hoặc băm nhỏ rồi để vài phút nhằm tạo điều kiện hình thành allicin, nhưng không cần ép bản thân sử dụng nếu thấy khó chịu.

WHO cũng chưa có khuyến nghị chính thức yêu cầu mọi người ăn 1-2 tép tỏi sống mỗi ngày để kiểm soát huyết áp hoặc mỡ máu. Do đó, lượng này không nên được xem là liều điều trị chuẩn.

(t/h theo Lao Động, Thanh Niên)