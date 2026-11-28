Công nhân làm việc tại Công ty CP Dệt may Supertex (Cụm Công nghiệp Thanh Oai). Ảnh: Ánh Ngọc

Không thể chủ quan trước nguy cơ tai nạn lao động

An toàn, vệ sinh lao động không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn gắn trực tiếp với quyền được bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu tại nhiều môi trường làm việc, từ công trường xây dựng, nhà máy, xưởng cơ khí đến các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ, năm 2025, cả nước xảy ra 7.004 vụ tai nạn lao động, làm 7.156 người bị nạn. So với năm 2024, số vụ tai nạn giảm 1.282 vụ, tương đương 15,47%; số người bị nạn giảm 1.316 người, tương đương 15,53%.

Mặc dù vậy, cả nước vẫn ghi nhận 621 vụ tai nạn lao động chết người, khiến 658 người tử vong. Bên cạnh những mất mát về tính mạng, sức khỏe, tai nạn lao động còn gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống gia đình người lao động.

Theo thống kê, riêng khu vực có quan hệ lao động, thiệt hại do tai nạn lao động trong năm 2025 lên tới hơn 14.068 tỷ đồng, cùng hơn 126.220 ngày nghỉ việc. Những con số này cho thấy, dù công tác bảo đảm an toàn lao động có chuyển biến tích cực, nguy cơ tai nạn nghiêm trọng vẫn chưa được kiểm soát triệt để.

Đáng chú ý, nhiều rủi ro xuất phát từ những công việc quen thuộc như vận hành máy móc, sử dụng thiết bị điện, làm việc trên cao, trong không gian hạn chế hoặc tiếp xúc với hóa chất, môi trường độc hại.

Trong thực tế, tại một số cơ sở sản xuất, hoạt động huấn luyện an toàn lao động vẫn có nguy cơ bị xem là thủ tục phải hoàn thành hơn là yêu cầu thiết yếu trong quản trị doanh nghiệp. Việc nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, kiểm tra thiết bị và giám sát tuân thủ quy trình chưa phải lúc nào cũng được thực hiện thường xuyên.

Đối với doanh nghiệp nhỏ, cơ sở sản xuất có nguồn lực hạn chế, việc đầu tư thiết bị bảo hộ, cải thiện môi trường làm việc và bố trí nhân sự phụ trách an toàn có thể gặp khó khăn.

Trong khi đó, người lao động đôi khi chấp nhận bỏ qua một số quy trình để tiết kiệm thời gian hoặc đáp ứng tiến độ sản xuất mà chưa nhận thức đầy đủ những hậu quả có thể xảy ra. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng cường xử lý vi phạm sau khi xảy ra tai nạn, mà quan trọng hơn là nhận diện, kiểm soát nguy cơ từ sớm, ngăn ngừa sự cố ngay tại nơi làm việc.

Đổi mới chính sách, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp

Ngày 21-11, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Theo đó, quá trình sửa đổi luật được thực hiện theo hướng tăng cường bảo vệ người lao động, chủ động phòng ngừa tai nạn, đồng thời đổi mới phương thức quản lý nhà nước, cắt giảm các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp.

Trước đó, tại phiên họp báo về Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đã đề cập định hướng đổi mới toàn diện công tác quản lý, tăng cường phân cấp và ứng dụng công nghệ số.

Trong đó, một yêu cầu quan trọng là nâng cao trách nhiệm tự chủ của doanh nghiệp trong bảo đảm an toàn lao động, gắn với đổi mới hoạt động kiểm tra, giám sát. Việc hoàn thiện chính sách không đơn thuần nhằm điều chỉnh các thủ tục hành chính mà còn hướng tới xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động hiệu quả và phù hợp hơn với thực tiễn.

Theo Bộ Nội vụ, thực tế đã ghi nhận những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ngay cả với người có trình độ chuyên môn cao hoặc giữ vị trí quản lý. Điều đó cho thấy trình độ nghề nghiệp không thể thay thế kiến thức, kỹ năng và ý thức tuân thủ quy trình an toàn.

Do vậy, doanh nghiệp cần coi công tác an toàn, vệ sinh lao động là một bộ phận trong hoạt động quản trị thường xuyên, thay vì chỉ tập trung triển khai vào các đợt kiểm tra hoặc tháng hành động.

Phòng ngừa từ sớm, ứng dụng công nghệ để giảm rủi ro

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, Cục Việc làm đang xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn lao động, đồng thời phối hợp triển khai thí điểm công cụ quản lý tai nạn lao động trên nền tảng số. Việc số hóa dữ liệu được kỳ vọng giúp cơ quan quản lý theo dõi, phân tích nguy cơ và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, giám sát.

Đối với doanh nghiệp, công nghệ cũng có thể hỗ trợ kiểm soát rủi ro trong sản xuất thông qua hệ thống cảm biến, camera, thiết bị cảnh báo hoặc phần mềm quản lý an toàn. Chẳng hạn, tại những khu vực sử dụng máy móc có nguy cơ cao, doanh nghiệp có thể ứng dụng cảm biến để phát hiện bất thường, cảnh báo khi thiết bị hoạt động ngoài giới hạn cho phép.

Ở công trường xây dựng, hệ thống giám sát có thể hỗ trợ phát hiện những hành vi không bảo đảm an toàn, trong khi phần mềm quản lý giúp theo dõi việc kiểm tra thiết bị, huấn luyện và xử lý kiến nghị của người lao động. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được kết hợp với quy trình quản lý phù hợp và sự giám sát của con người.

Doanh nghiệp không thể phụ thuộc hoàn toàn vào các hệ thống cảnh báo tự động mà xem nhẹ việc bảo trì thiết bị, tổ chức huấn luyện hoặc xây dựng văn hóa an toàn trong lao động.

Tại Hà Nội, thành phố chú trọng công tác tuyên truyền, huấn luyện, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đồng thời nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, báo cáo.

Để chính sách phát huy hiệu quả, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát nguy cơ phù hợp với đặc điểm hoạt động. Trước hết, doanh nghiệp phải thường xuyên rà soát môi trường làm việc, xác định những vị trí có nguy cơ cao, kiểm tra tình trạng máy móc, thiết bị và bổ sung biện pháp bảo vệ cần thiết.

Những nguy cơ có thể loại bỏ cần được xử lý ngay từ khâu thiết kế, tổ chức sản xuất. Đối với nguy cơ chưa thể loại bỏ, cần áp dụng giải pháp kỹ thuật, quy trình vận hành an toàn và trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp.

Cùng với đó, hoạt động huấn luyện cần được đổi mới theo hướng tăng thực hành, xử lý tình huống và hướng dẫn trực tiếp tại vị trí làm việc. Người lao động phải được trang bị kiến thức để nhận diện nguy cơ, biết cách ứng phó khi xảy ra sự cố và chủ động phản ánh những điều kiện làm việc không bảo đảm an toàn.

Đặc biệt, công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn, vệ sinh viên cần phát huy vai trò giám sát, tiếp nhận kiến nghị và phối hợp với doanh nghiệp cải thiện điều kiện lao động.

Việc khuyến khích người lao động phản ánh nguy cơ, báo cáo sự cố suýt xảy ra tai nạn cũng có ý nghĩa quan trọng, giúp phát hiện những lỗ hổng trong quy trình trước khi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh việc phòng ngừa tai nạn, doanh nghiệp cần quan tâm kiểm soát các yếu tố có hại trong môi trường lao động, tổ chức quan trắc môi trường và khám sức khỏe theo quy định, chủ động phòng ngừa bệnh nghề nghiệp.

Khi doanh nghiệp chủ động phòng ngừa, người lao động nâng cao ý thức và cơ quan quản lý thực hiện tốt vai trò giám sát, những quy định về an toàn, vệ sinh lao động mới có thể đi vào thực chất.