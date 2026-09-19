An toàn trên những cung đường mùa mưa bão

Lâm Đồng có đặc thù địa bàn rộng, địa hình đồi núi chia cắt, giao thông đi lại khó khăn tiềm ẩn nguy cơ về lũ lụt, lún sụt, sạt lở

Đèo dốc, taluy và những mối nguy khó lường

Lâm Đồng có đặc thù địa bàn rộng, địa hình đồi núi chia cắt, nhiều hồ, đập, sông suối nên tiềm ẩn nguy cơ về lũ lụt, lún sụt, sạt lở đất đá… nhất là cao điểm mùa mưa bão. Trên các cung đường như: đèo Prenn, Mimosa, Đại Ninh, Khánh Lê…, mưa lớn không chỉ làm mặt đường trơn trượt, giảm độ bám của bánh xe mà còn có thể kéo theo nguy cơ sạt lở đất đá từ taluy, cây gãy đổ...

Thực tế này đã xảy ra chiều 20/8, khi mưa lớn kèm gió lốc khiến nhiều cây xanh gãy đổ trên quốc lộ 20, tại các vị trí Km81+600, Km83+200 và Km99 qua khu vực Đạ Huoai, Đạ Huoai 2. Tại đường Hồ Tùng Mậu, phường Xuân Hương - Đà Lạt, cây xanh cũng đổ ngang đường, gây cản trở giao thông.

Đáng chú ý, tại Km83+200 quốc lộ 20, một cây xanh gãy đổ đè lên xe tải đang lưu thông. Tình huống cho thấy, rủi ro trên đường mùa mưa không phải lúc nào cũng biểu hiện từ trước để người lái xe có thể chủ động tránh. Đoạn đường đang lưu thông bình thường có thể trở thành điểm nguy hiểm chỉ sau một trận mưa lớn, cơn gió mạnh hoặc sự thay đổi bất thường từ khu vực ven đường.

Qua rà soát đầu mùa mưa của cơ quan chức năng, toàn tỉnh có 505 địa điểm, khu vực có nguy cơ, gồm 127 địa điểm, khu vực có nguy cơ lũ lụt và 378 địa điểm, khu vực có nguy cơ lún sụt, sạt lở đất đá. Trong đó, 30 địa điểm vừa có nguy cơ lũ lụt vừa có nguy cơ sạt lở đất đá. Nhiều điểm, khu vực nguy cơ nằm trên hoặc gần các tuyến giao thông quan trọng, đòi hỏi lực lượng chức năng phải theo dõi, cảnh báo và chủ động phương án xử lý khi thời tiết diễn biến bất thường.

Giữ an toàn khi lưu thông trong mưa bão

Từ thực tế trên, công tác bảo đảm giao thông mùa mưa bão đang được lực lượng chức năng chủ động ứng phó, nhất là tại những tuyến đường đèo, khu vực taluy và các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Ông Đỗ Quốc Hùng - Phó Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, trong mùa mưa bão lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện những vị trí có nguy cơ mất an toàn để cảnh báo, hướng dẫn người dân. Khi cần thiết, lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng, điều tiết, hạn chế hoặc tạm dừng phương tiện qua những khu vực không bảo đảm an toàn. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ xử lý, khắc phục nguy cơ.

Bên cạnh trách nhiệm của lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện cũng giữ vai trò quan trọng trong phòng ngừa tai nạn, rủi ro trong mùa mưa bão. Bởi người điều khiển phương tiện là người trực tiếp cảm nhận sự thay đổi của mặt đường, tầm nhìn và các điều kiện bất thường trong suốt hành trình. Khi mưa lớn, việc chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn, quan sát kỹ phía trước và hai bên đường giúp người lái xe chủ động xử lý các tình huống, sự cố.

Đặc biệt, khi phát hiện nước chảy mạnh qua mặt đường, đất đá tràn xuống, cây có dấu hiệu gãy đổ hoặc taluy bất thường, người điều khiển phương tiện cần chủ động giảm tốc, dừng xe ở vị trí an toàn và không cố vượt qua khu vực nguy hiểm. Mỗi quyết định đúng lúc của người lái có thể ngăn một tình huống thời tiết bất thường trở thành tai nạn. Trước mỗi chuyến đi, người điều khiển phương tiện cần theo dõi diễn biến thời tiết, cân nhắc lựa chọn thời điểm và lộ trình phù hợp.