Với đặc thù địa bàn phát triển nhiều khu, cụm công nghiệp, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lực lượng công nhân tại tỉnh Tây Ninh đang được các cấp, các ngành và lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Tây Ninh xảy ra 419 vụ tai nạn giao thông, giảm 20,4% so với cùng kỳ, làm 353 người chết, hơn 100 người bị thương.

Dù tình hình tai nạn giao thông bước đầu được kiềm chế, song những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn nhất là đối với công nhân, người lao động vẫn đặt ra bài toán cấp thiết cần giải pháp căn cơ, lâu dài.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh hướng dẫn công nhân kiểm tra kiến thức về an toàn giao thông tại Cụm công nghiệp Tân Hội. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Lực lượng chức năng kiểm tra xe đưa rước công nhân tại Khu công nghiệp Chà Là, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Công nhân tại Cụm công nghiệp Hòa Hội (xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh) được hướng dẫn thực hành điều khiển xe mô tô trên sa hình. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho công nhân tại Khu công nghiệp Đức Hòa. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Công nhân thực hành kỹ năng điều khiển xe mô tô trên sa hình dưới sự hướng dẫn của cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Cán bộ Cảnh sát giao thông trao tặng mũ bảo hiểm cho công nhân tham gia chương trình tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại Khu Công nghiệp Đức Hòa. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh trao đổi với người lao động về an toàn giao thông trong chương trình tuyên truyền tại doanh nghiệp. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông khi đưa đón công nhân. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe đưa rước công nhân. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy phép lái xe đối với lái xe đưa đón công nhân tại Khu công nghiệp Chà Là, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN