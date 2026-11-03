An toàn trên cung đường du lịch

Đoàn xe tham gia Chương trình Roadshow truyền thông, quảng bá “Du lịch trải nghiệm an toàn bằng xe mô tô, xe máy” năm 2026.

Sức hút từ những cung đường

Thời điểm này, Cao nguyên đá Đồng Văn đang ngập tràn trong sắc hoa Tam giác mạch. Trên các tuyến đường kết nối Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, từng đoàn xe máy nối nhau khám phá cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và những bản làng vùng cao. Trong đó, cung đường “Hà Giang Loop” (kết nối các xã vùng Cao nguyên đá) đang trở thành trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích.

Du lịch bằng xe máy mang đến sự chủ động, linh hoạt, giúp du khách dễ dàng dừng chân tìm hiểu đời sống văn hóa, phong tục tập quán và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên. Tuy nhiên, giao thông trên Cao nguyên đá có nhiều đặc thù với địa hình núi đá, đường đèo dốc, khúc cua gấp, tầm nhìn hạn chế; một số đoạn đường hẹp, sát taluy âm, taluy dương. Thời tiết thay đổi nhanh, sương mù, mưa hoặc mặt đường trơn trượt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quan sát và điều khiển phương tiện.

Đối với những du khách lần đầu đến đây, việc điều khiển xe máy trên địa hình này đòi hỏi kỹ năng và sự tập trung cao. Chỉ một phút chủ quan, thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ hoặc xử lý tình huống thiếu kinh nghiệm cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Thực tế đã ghi nhận những vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động du lịch bằng xe máy trên cung đường “Hà Giang Loop”. Đáng chú ý, ngày 29-3-2026, nữ du khách người Anh Orla Sabina Wates (19 tuổi) gặp tai nạn tại xã Thuận Hòa khi được một tài xế xe máy chở từ Cao nguyên đá Đồng Văn về khu vực phường Hà Giang 1. Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, người điều khiển xe máy không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến va chạm với xe máy đi phía trước, sau đó tiếp tục va chạm với ô tô tải đi ngược chiều. Nữ du khách bị thương nặng và tử vong sau đó tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Ngày 26-5-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế liên quan về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Vụ tai nạn là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường du lịch miền núi, đồng thời đặt ra yêu cầu chấn chỉnh hoạt động vận chuyển, tổ chức tour trải nghiệm bằng xe máy. Bên cạnh đó, vào mùa du lịch cao điểm, vẫn còn tình trạng một số du khách chạy quá tốc độ, vượt xe tại đoạn đường cong, khuất tầm nhìn; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Việc dừng, đỗ xe tùy tiện giữa đường để chụp ảnh, ngắm cảnh cũng tiềm ẩn nguy cơ va chạm, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông.

Lan tỏa ý thức tham gia giao thông

Vừa qua, tại xã Đồng Văn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình Roadshow truyền thông, quảng bá “Du lịch trải nghiệm an toàn bằng xe mô tô, xe máy” năm 2026. Hoạt động hướng đến lan tỏa thông điệp tham gia giao thông an toàn, có trách nhiệm đến người dân, du khách và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm du lịch; kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn. Việc kết hợp tuyên truyền với kiểm tra, xử lý góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của người điều khiển phương tiện.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, doanh nghiệp lữ hành cũng được ngành chức năng yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách. Trong đó, trước mỗi hành trình, phương tiện cần được kiểm tra, trang bị mũ bảo hiểm và các thiết bị bảo hộ cần thiết. Du khách cần được hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe trên địa hình đèo dốc, phổ biến lộ trình, những đoạn đường tiềm ẩn nguy hiểm và các quy định khi tham gia giao thông.

Để mỗi hành trình khám phá luôn trọn vẹn, an toàn giao thông cần trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm du lịch. Mỗi du khách chấp hành nghiêm quy định pháp luật, mỗi người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông chính là nhân tố lan tỏa văn hóa giao thông, góp phần xây dựng hình ảnh Cao nguyên đá Đồng Văn là điểm đến an toàn, văn minh và hấp dẫn.