An toàn thực phẩm với bia, rượu, nước giải khát: Nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể phát sinh ngay tại nguồn nguyên liệu nếu chất lượng nước, thành phần sản xuất hoặc phụ gia thực phẩm không đáp ứng yêu cầu. Trong quá trình chế biến, điều kiện vệ sinh, chất lượng thiết bị và khả năng kiểm soát các thông số kỹ thuật đều ảnh hưởng đến thành phẩm. Những sai sót không được phát hiện, xử lý kịp thời có thể làm gia tăng nguy cơ nhiễm vi sinh vật, tồn dư hóa chất hoặc xuất hiện các yếu tố gây hại cho sức khỏe.

Cùng với hoạt động sản xuất, công nghệ chế biến và bảo quản có vai trò quan trọng trong duy trì chất lượng đồ uống. Mỗi loại sản phẩm có đặc điểm riêng về thành phần, thời hạn sử dụng và điều kiện lưu giữ. Doanh nghiệp cần lựa chọn công nghệ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, kiểm soát những yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong quá trình lưu thông.